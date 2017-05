CON MAYÚSCULAS

&.- Protesta contra la “14 de Junio”, propicia cierre de carreteras a la Costa

&.- Exoneran a extitular del IEEPO y a oficial mayor; acusaciones falsas

APESTADOS.- Esa herencia del Gabinato, el grupo 14 de junio de Don Panchito, parte del grupo delincuencial conocido como FPR, que fuera utilizado en junio pasado para que el “Bon Ice” Alejandro Lopitos ganara el municipio de Xoxo, es repudiado por los vecinos de la colonia Vicente Guerrero, perteneciente a Zaachila, porque con su nociva presencia han logrado trastocar la convivencia en esa localidad. Lo malo de ese repudio es que los inconformes con la gavilla de Don Panchito se dieron a la tarea de bloquear la carretera hacia Ocotlán y Zimatlán, ocasionando un daño poca madre a los viajeros que van o vienen de la Costa… Bien por los habitantes de esa colonia que rechazan a jijos de la rechompeta, pero malo para la autoridad estatal porque sus negociantes no tienen la capacidad de llevar el conflicto a la negociación. Un problema particular no tiene porqué romperle la mami a la colectividad, máxime que es la puerta de entrada y salida a la Costa. ¿qué con Panchito y sus secuaces se han pasado de vertebra y ya es tiempo de ponerles un hasta aquí y expulsarlos de ser necesario? De acuerdo, pero no hay razón para fregar a los demás. ¿Por qué negociar sin obligar a despejar la carretera que es de todos y para todos?

ABEL Y GAMBOÍN.- Fueron los infumables Gerardo Cajiga y Víctor Hugo Alejo, funcionarios del Gabinato, quienes para cebar su sed de venganza se le fueron a Abel Trejo González, director del IEEPO, una gestión anterior, al que le echaron el ojo y lo acusaron de peculado por algo así como 363 melones. Lo quisieron ver tras las rejas, pero no cuajó. Tiene seis años de eso, el popular Compayito recurrió al amparo de la justicia federal y resulta que el Poder Judicial de la Federación acaba de declarar la prescripción de la acción penal. Con ello, quedó sin efecto el ejercicio de la acción penal. Abel demostró que las acusaciones eran infundadas y tan, tan… Le dicen Levántate y anda. Hablando de la Yepo, al que también acaban de exonerar, pero esto por parte de la Contraloría del Ejecutivo, es al flamante oficial mayor del Instituto, el Tío Gamboín. El Contralor, Jesús Ángel Mantequilla Nápoles, informó que después de investigar a la dependencia, descarta totalmente que haya habido mal uso de recursos públicos de parte del funcionario, inclusive que haya obrado mal sobre el caso de la compra de gasolina. Los malquerientes del Humberto Gamboa dijeron que favoreció a la estación de servicio de su hija y no hubo tal…

UNA BUENA.- No todo puede ser color negro en la Secretaría de la incultura. La estrellita de Broadway logra una buena y hay que anotársela como tal, para que vea Doña Angustias que nada contra de ella. Ocurre que los ciniastitas que vivieron del presupuesto el sexenio pasado se la quisieron hacer da jamón a doña Aniux, por haber tenido la ocurrencia de sacarlos de la nómina de la Secretaría. ¡No lo hubiera hecho!, le dijeron a la chicuela hasta de qué se va a morir esos compas de OaxacaCine comandados por Rigo Perezcano e Isabel Rojas, dos criaturitas de quienes ofrecieron pasarme pelos y señales para que el populacho los conozca… Resulta que este par pilluelos recibían hasta 3 melones anuales, cuyas fichas bancarias igual ofrecen pasarme, que servían para financiar las películas del Tam Rigo y para que Chabelita y su séquito tuvieran salarios de lujo. Dícenme que los angelitos se atrevían a cobrar la entrada al Teatro Alcalá. El trasfondo de la protesta que hicieron esos angelitos en la víspera de que el Number One diera luz verde al proyecto fílmico cultural de Anita la Huerfanita. Las protestas, insisto, derivan de que en breve los fans del séptimo arte les dejaremos de financiar sus excesos hollywoodenses.

PATEA EL PESEBRE.- Si las grillas de Salomón no lograron bajarlo del cuaco, se me hace que con lo que insiste Irineo Molina, no sólo puede ser bajado de la Jucopo sino hasta “salido” de su partido, Morena. El diputable insiste en dejársela Irineo a los partidos bajándoles el financiamiento público, los cuales no deben aumentarse de ninguna manera, al contrario deben de bajar, debemos de cumplir nuestra labor sin privilegios”. Y esto, argumenta el diputado, porque “cada día que pasa los gobiernos, partidos políticos, son más ricos y la ciudadanía cada vez es más pobre y nuestra obligación es actuar en congruencia por encima de intereses económicos”… Os digo que le pueden dar pa’tras al otrora hijo predilecto de Chiltepec, porque todo el mundo sabe que el dueño de Morena ha vivido, y vivido bien, de las prerrogativas que sus franquicias han recibido en toda la República. Y viene este cuate con que “la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo”, y que el dinero que se otorga a las instituciones políticas, que van destinadas a la materia electoral debe ser menos, también se tiene que vigilar que llegue a su destino, ya que muchas veces se distribuye en otra parte.

SON MAZAHUAS.- Al atarantadito dirigente de la succión 22 de la CNTE, Azael Santiago Chepi, nadie le dijo que los camaradas oriundos del Estado de México son fundamentalmente mazahuas y otomíes, con todo y que confluyen allá otras razas, y que las engañifas con las que han logrado convencer a sus paisanos oaxacos, no pegan. Nadie advirtió al serrano, ese que ni siquiera fue capaz de triunfar la vez que fue candidato y se la tuvo que tragar completa, que para que la peguen por esos rumbos está campeón porque esos cuates están doctorados en lo que para los de la Tuenti-tú es una fregonería. Consecuentemente, está en chino que la puedan cuajar “en la defensa del voto” que harán este domingo… El exdirigente magisterial ora se puso “a las sóbrenes” de Delfina, del Peje y toda esa fauna depredadora y de manera mediática el asunto lo manejan de manera exacerbada. Los guangos de la 22 no son los tres mil que alegan, pero es cosa de hacer ruido. Junto con los orates de la 22, se dejó caer Calzonzin Inspector, el compa que la hizo de candidato del Peje en Oaxaca y que valió sorbete, el tal Salomón Jara. Fueron al cierre de la Delfis no más para impresionar. Si muy salsas fueran Chepi y camarilla, Salo hubiera ganado en 2016…

DE ACÁ Y DE ALLÁ.- En una columna de la CDMX, se lee: “con apenas año y medio en el cargo, la diputada Mariana Bomites inició una intensa campaña en la ciudad de Oaxaca para promocionarse y brincar a otro puesto. Resulta que a través de espectaculares y anuncios en puestos de revista, difunde una imagen con su esposo e hijo en una revista de sociedad que, nos aseguran, nadie conoce. La intención de la priista, nos cuentan, es buscar una senaduría, sin embargo, afirman los propios priistas que ya es secretaria general de mujeres del partido y debe concluir su cargo antes de andar de “chapulina”… Y que maestros regularizados protestaron en la pagaduría del IEEPO, para exigir el pago de adeudos a este sector. Ulises Díaz Gómez aseguró que el gobierno estatal se había comprometido a pagarles a más tardar el 30 de mayo, pero ha llegado esta fecha y no se tiene un cumplimiento a sus demandas. Se fueron a lo clásico, secuestrar camiones del transporte urbano con los cuales impidieron la circulación en la calzada San Felipe donde se encuéntrala Pagaduría… Un dato chusco: el país deshaciéndose por todos lados y los flamantes directivos del CDE del RIP, dando clases de zamba. Está bien que no quieran gordas, pero….

YA ESTUFAS.- Algo tendrán que inventar los compas de la tecolotiza porque ya estamos viendo “cercas” actos delictivos. Sabíamos que se daban en la Cuenca, el Istmo, la Costa. Ora, aquí no más tras lomita: Ayer en San Miguel Peras, emboscaron a pagadores del programa Prospera, de Sedesol y según esto el botín fue superior al meloncejo. Se habla de un tecolín muerto y varios heridos… Más tarde se habló de un asalto a una sucursal bancaria en el valle zimateco y a plena luz del día, lo que ya calienta… Luego, hay que ver qué sabe el hijo de Don Panchito, que para salir del paso y salvar a su papi, dice que en la González Guardado hay changos de los salvatruchas, esos que vienen huyendo de Guatemala y han encontrado tierra preciosa aquí. El junior señala a un tal “Oso” como el cabecilla. ¿entonces?… Tenía entendido que el paternalismo ya era una cuestión anecdótica, pero ora que me entero que Oaxaca es el primer estado del país en otorgar este lácteo de manera gratuita a personas de escasos recursos, vía Liconsa, veo que sigue. Luego se quejan de que la gente le hace el feo a estos programas, cosa natural porque lo que es regalado suena a sospechosismo. Y si no pregunten a la Samanthona, verán… ABUR.