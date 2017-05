Caso Rompepicos

El caso de la represa Rompepicos ubicada en San Felipe del agua al norte de la ciudad, por donde discurre el arroyo del mismo nombre y varias escorrentías que drenan el agua de las montañas de la Sierra hacia el valle, según información de TIEMPO que sigue el caso, el conflicto se entrampó desde la semana anterior y el fallo fue aplazado porque el magistrado Roberto Meixueiro Hernández se negó a resolver la demanda de amparo legal del particular que argumenta ser propietario de la represa, pero como quiera que suceda, ya sea que se falle a favor o en contra, lo cierto es que los que se quejan son los imprudentes e irreflexivos vecinos del rumbo, que neciamente compraron terrenos sobre el cauce del río.

Compraron sus terrenos en la ribera del río, en zonas de desbordamiento, aluvión, inundación o crecida, creyendo ilusamente que los ríos nunca recuperan su caudal o que siempre se mantienen como en tiempo de sequías, pero no es así, ningún rio o arroyo del planeta se mantiene constante, porque siempre hay crecidas dependientes de las lluvias y de las direcciones o frecuencias de los huracanes. Los vecinos de la zona que este año o dentro de diez o más será recuperada por el río, llevándose en su inmenso caudal casas, coches e incluso personas, se quejan ante el municipio, el gobierno del estado o quien sea, de que la represa Rompepicos debe rescatarse, utilizarse y así asegurar relativamente que no sufran algún día una devastadora inundación, pero la culpa y error es de ellos mismos, porque ¿Quién en su sano juicio compra un terreno a un lado de un río? Únicamente los irresponsables o los que creen que “Ya Dios dirá”, pero que, cuando se ven frente a un grave riesgo de inundación, quieren que sea el gobierno quien los ayude para no tener que gastar un poco de su fortuna, (la gente de ese rumbo es pudiente) cuando lo que debieran hacer es, si aprecian su vida y la seguridad de sus familias, es mudarse de casa e irse a vivir a un lugar seguro, no a la orilla de un río donde están ahora quejándose y gimoteando, pretendiendo depender siempre de una represa o dique ubicado en un terreno privado o comunal, que si bien puede ser una solución temporal, lo cierto es que los ríos en algún momento geológico o histórico recuperan su caudal y trayecto, o lo modifican en función de los meandros o sinuosidad frente a obstáculos y estorbos construidos por la gente, en este caso, habitantes imprudentes de San Felipe colindantes con el peligroso arroyo.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez