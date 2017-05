El dirigente opositor Henrique Capriles aseguró que el gobierno venezolano ordenó a las fuerzas de seguridad “aplacar” la ola de manifestaciones antigubernamentales que sacude la nación desde hace 60 días y “robar” a los manifestantes.

“Ellos dicen que en ocho días van a aplacar las protestas en el país, ellos le han dado la orden a las fuerzas de represión para que no haya más protestas”, dijo Capriles, dos veces candidato presidencial, en una alocución que fue transmitida a través de la red social Periscope.

Según el opositor, “la intención” del jefe de Estado, Nicolás Maduro, es que dentro de ocho días “no haya nadie en las calles de Venezuela protestando”, por lo que, afirmó, se emitió esta orden a los cuerpos de seguridad policiales y militares que actúan en la contención de las manifestaciones.

“Han ordenado también, como se vio hoy, como se vio ayer, robarles los teléfonos a los periodistas (…) esa es la orden porque no quieren que quede registro y tenemos que estar alerta”, prosiguió Capriles que afirmó que la orden del Gobierno ya no es contener las protestas sino “perseguir y atacar a la gente”.

El gobernador hizo estas aseveraciones, como ha hecho otras en el pasado, atribuyéndoselas a supuestas fuentes militares que, en este caso, se refirieron a una reunión sostenida hoy entre el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Antonio Benavides.

“Hay una nueva orden dentro de la Guardia Nacional y dentro de la Policía que es robarlos, robarlos a ustedes (periodistas), robar también a las personas que encuentren por su paso (…) robarles el dinero, los teléfonos, el reloj, las pertenencias personales, los morrales”, sostuvo.

El excandidato presidencial subrayó que pese a estas supuestas directrices los opositores se mantendrán en las calles hasta que “cese el autogolpe madurista”, en alusión a la suspensión de procesos electorales en el país, así como a la intención del Ejecutivo de cambiar la Constitución.

“Mañana, por favor, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, no lleve morral, no lleve dinero, tenga mucho cuidado con sus teléfonos”, sumó el opositor al invitar a sus simpatizantes a una marcha que pretenderá llegar hasta la sede de la Cancillería en Caracas.

Desde el 1 de abril se desarrolla en Venezuela una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro que en ocasiones acaban en violencia y han dejado 59 muertos y un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.

Con información de Excélsior