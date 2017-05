Trabajadores van vs Walmart; anuncian paro nacional

En esta semana, trabajadores de la empresa Walmart (Walmex) paralizaron las labores en Oaxaca para exigir que se mejoren sus condiciones laborales.

Aseguraron que sus prestaciones salariales no corresponden a la situación que se vive actualmente en la entidad, por lo que requieren mejoras. También acusaron que sólo les han dado 100 pesos como reparto de utilidades cuando cada año les dan hasta una quincena.

De acuerdo con el portal especializado indeed.com.mx, el salario mensual promedio de un trabajador de Walmart ronda los 3 mil 462 pesos como cajera o panadero. Quien más percibe es un subgerente, que llega a ganar 17 mil 184 pesos mensuales, aunque los tabuladores no son iguales en todo el país.

Los empleados oaxaqueños de Walmart indicaron que ya intentaron dialogar con los gerentes, pero no han logrado avances que les apoyen en su economía, aun cuando cumplen con los reglamentos de la empresa.

Amparados en el anonimato por temor a las represalias, señalaron que les redujeron de forma considerable el reparto de utilidades, lo que provocó que protestaran y no salieran a trabajar hasta que se regularizara la situación en la empresa.

Los empleados de todas las áreas y de los tres turnos, indicaron que decidieron llevar a cabo esta medida, pues consideran que se están violentando sus derechos laborales.

Durante su protesta tuvieron un acercamiento con directivos de la empresa, quienes les argumentaron diversas situaciones que no los convencieron del todo, incluso, les informaron que sería en los próximos días cuando una persona del corporativo los estaría atendiendo para que se verificara la situación en la que se encuentran.

LES DAN $100 DE REPARTO

Los inconformes revelaron que trabajan para una empresa que tiene su registro compartido, es decir, son dos tiendas que integran este grupo, y por ello, el reparto de utilidades no fue el adecuado, pues a algunos empleados les entregaron sólo 100 pesos y el más alto recibió 600 pesos, cuando en años anteriores de forma mínima, recibían una quincena más. “Es una burla”, señalaron.

Además, indicaron que es necesario mejorar las condiciones en las que laboran, es decir, a trabajo igual pago igual, pues no es equitativo para todos los empleados que laboran en esta empresa.

Manifestaron que deben respetarse los derechos de los trabajadores, pues tienen que laborar de manera ardua, cumplir con los lineamientos de la empresa y sus reglamentos.

De la misma forma, denunciaron que no se les respetan los tiempos para tomar sus alimentos, lo cual señalaron es grave, pues es un momento en el que pueden recargar energías.

Hace unos días, los trabajadores no abrieron las puertas de Walmart en la capital del estado, además, colocaron carteles en donde señalaron su inconformidad por las disposiciones de la empresa sobre sus prestaciones.

ACUSAN ABUSOS LABORALES

Desde el año pasado, la Organización de Trabajadores del Grupo Walmart de México denunció que, además del escándalo por presuntos actos de corrupción, los directivos de la firma violan los derechos y condiciones laborales de los empleados.

Esta empresa, que es la principal empleadora en México con 230 mil trabajadores, tiene 40 por ciento de rotación laboral, lo que quiere decir que por cada 10 empleados que contrata, despide a cuatro.

Por su parte, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc), aseguró que Walmart es la empresa que recibe más demandas laborales en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, pues tan sólo en la Ciudad de México acumula alrededor de 100 denuncias al mes.

HOY HAY PARO EN ALGUNOS ESTADOS

Desde el pasado fin de semana se han registrado protestas y paros de trabajadores de Walmart y de su filial Bodega Aurrerá en Oaxaca, Morelia, Acapulco, Puebla, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Morelos en protesta porque la empresa decidió no pagarles el dinero correspondiente a las utilidades. El enojo escaló al grado de que los empleados han llamado a un paro nacional para este sábado 27 de mayo en las tiendas Walmart, Bodega Aurrerá, Sam’s Club, Superama y Centros de Distribución.

En México, todas las empresas tienen la obligación de repartir, entre el 1 de abril y el 30 de mayo, el 10 por ciento de sus ganancias generadas en un año con sus trabajadores. De no hacerlo, la Ley Federal del Trabajo establece sanciones de 250 a 5 mil veces el salario mínimo vigente.

De acuerdo con el reportero Juan Carlos Fonseca, los trabajadores denunciaron que el año pasado, sus utilidades fueron de más de 2 mil pesos.

La molestia de las y los empleados de Walmart y Bodega Aurrerá se replicó en el resto de las filiales de la cadena y buscan cerrar las tiendas para este sábado. Ya no sólo es el tema de las utilidades, sino las condiciones laborales que la empresa estadounidense ofrece a sus “asociados”.

A través del hashtag #UnDíaSinAsociados circula la convocatoria a paro: “El próximo 27 de mayo acudamos a nuestra tienda y/o cedis a “laborar”, registrando nuestra entrada para que no se vea afectada (aún más) nuestra nómina; no teman, no pueden eliminar los registros del sistema […] una vez dentro, con o sin el apoyo del subgerente de apertura, no permitamos que suban o abran los accesos de las tiendas y/o cedis. No realicen ninguna labor, que el paro sea desde adentro; reuniéndonos todos en la entrada de personal”.

La empresa de supermercados, de acuerdo con su reporte financiero de 2016 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aumentó su cobertura en México con su concepto Supercenter; Superama lanzó nuevos productos y reforzó su servicio “Limpio, Rápido, Amable y Seguro”; Sam’s Club celebrará sus 25 años y Bodega Aurrerá robusteció su programa de precio “Morralla”.

Eso se resume en ingresos totales por 433 mil millones 025 pesos tan sólo en México; cada metro cuadrado que posee le genera 81 mil pesos.

Sus ingresos tuvieron un incremento de 9.1 por ciento “reflejo del sólido desempeño en ventas de todos nuestros formatos de autoservicio y clubes de precio” y su capacidad en el país aumentó 1.6 por ciento por la apertura de 58 tiendas.

Walmart dijo a SinEmbargo que desconoce el origen de las protestas y señaló que en los últimos días ha trabajado en atender dudas de los “asociados” con respecto al reparto de utilidades.

Precisó que como cada año ha cumplido con el pago como lo marca la ley y que sus empleados han recibido un pago similar o superior al de 2015.

Agregó que junto con el pago de reparto de utilidades, la empresa pagó voluntariamente, una gratificación extraordinaria y que este año esa gratificación no se hizo porque en marzo la mayor parte de los asociados de la empresa recibió un bono histórico por alcanzar resultados de ventas y utilidades en su unidad.

