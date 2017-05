La banda estadunidense Guns N’ Roses rindió un homenaje al desaparecido cantante Chris Cornell en un concierto realizado en Irlanda.

Axl Rose y compañía interpretaron el tema Black hole sun de Soundgarden en el Slane Castle como parte de su gira Not In This Lifetime.

“Esto es para ti, Chris”, tuiteó la cuenta oficial de Guns N’Roses luego de su actuación.

Chris Cornell fue sepultado el viernes en el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles al que asistieron sus compañeros de banda y amigos, incluidos los miembros de Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden, Audioslave, Pharrell Williams, Courtney Love, Nile Rodgers, Billy Idol, entre otros.

Con información de Excélsior