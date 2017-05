Los hermanos Gallagher siempre dan de que hablar, no importa la ocasión, y es que los fundadores de Oasis siempre han tenido muy poco tacto, además de sus constantes peleas, con… básicamente todo el mundo.

Esta vez fue el turno de Liam, quien anunció un disco como solista. El nombre del nuevo disco se llamará As You Were y estará listo para el mes de octubre.

Asimismo, señaló que el próximo 1 de junio se estrenara su primer sencillo, Wall Of Glass. Liam también comentó que habrá canciones de Oasis que ya no tocará como cantar I Hope, I Think, I Know, Don’t Go Away y Don’t Look Back In Anger, esta última canción porque es la que canta todas las mañanas en la regadera.

El primer concierto que ofrecerá como solista será el 30 de mayo en Manchester, donde las ganancias obtenidas serán donadas a las víctimas del atentado terrorista sufrido al terminar un concierto de Ariana Grande.

Con información de Excélsior