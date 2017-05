La actriz texana Eva Longoria participará en la película Overboard, en la que ya estaban confirmados el mexicano Eugenio Derbez y la estadunidense Anna Faris, informaron hoy medios estadunidenses.

La película, una nueva versión de la comedia homónima protagonizada en 1987 por Kurt Russell y Goldie Hawn, estará dirigida y escrita por Bob Fisher, guionista de películas como Wedding Crashers (2005) y We’re the Millers (2013), y Rob Greenberg, productor de series como How I Met Your Mother.

La cinta, cuyo rodaje comienzan este mes en Vancouver, estará apoyada por MGM y Pantelion Films, compañía estadunidense fundada en 2010 por la distribuidora Lionsgate y la cadena mexicana Televisa, indicó Deadline Hollywood.

El medio especializado apunta que la trama de esta nueva versión aporta novedades a la que en su día protagonizaron Russell y Hawn.

En este caso, Derbez interpreta a un mexicano perteneciente a una de las familias más ricas del país que cae por la borda fuera de su yate y sufre amnesia.

Esta circunstancia la aprovechará Kate (Faris), madre soltera con apenas recursos, para decir que él es su marido, mientras que Longoria interpretará a Theresa, empleadora de Kate en un restaurante.

De esta forma, en Overboard, Derbez, quien también produce la película, volverá a interpretar a un playboy latino, después de hacerlo en la reciente How to Be a Latin Lover, que en sus primeras cuatro semanas en cartel en EU ha recaudado 29 millones de dólares.

En How to Be a Latin Lover Derbez también trabajó junto a otra estrella latina, la mexicana Salma Hayek.

Por su parte, Longoria también figura estos días en la cartelera estadounidense con la película Lowriders, en la que comparte protagonismo con el mexicano Demián Bichir.

Con información de Excélsior