Este jueves, Mark Zuckerberg, el ahora multimillonario y más famoso desertor de Harvard University, recibió 12 años después un Título Honorario de Doctorado, y lanzó un mensaje de aliento a las nuevas generaciones.

A los graduados, les animó a buscar proyectos de vida que los llenen de propósitos.

“En nuestra sociedad, no siempre decidimos hacer las cosas grandes porque nos da miedo cometer errores y por ello ignoramos todas las cosas malas que están ocurriendo hoy en día”, dijo. “La realidad es que cualquier cosa que hacemos hoy afectará el futuro, y eso no deberíamos prevenirnos a hacer las cosas. No busquen carreras, busquen propósitos”.

“Entonces, ¿qué esperamos?”

En su cuenta de Facebook, subió una imagen de la celebración y el discurso íntegro.

Zuckerberg dio a los graduados que depende de su generación crear un propósito para el mundo moderno, preocuparse por otros, combatir la desigualdad y fortalecer la comunidad global.

“El cambio comienza a nivel local. Incluso los cambios globales empiezan a escala pequeña, con personas como nosotros”, afirmó el director general de Facebook tras compartir anécdotas sobre graduados, como David Razu Aznar, un político mexicano que encabezó los esfuerzos por legalizar el matrimonio entre homosexuales en la Ciudad de México, y Agnes Igoye, quien creció en zonas de conflicto en Uganda y ahora entrena a policías.

“Y esta es mi historia también. Un estudiante en un dormitorio, conectando una comunidad a la vez, y manteniéndome en ello hasta que algún día podamos conectar a todo el mundo”, dijo el multimillonario de 33 años, que el jueves recibió un título honorario de doctorado, 12 años después de abandonar sus estudios de Harvard para enfocarse en Facebook.

Otras nueve personas recibieron títulos honorarios el jueves, incluida la actriz Judi Dench, el compositor John Williams y la doctora somalí y activista por los derechos humanos Hawa Abdi Dhiblawe.

Con información de Excélsior