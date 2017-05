El guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, dice que la banda no cancelará el tramo europeo de su gira tras el ataque terrorista del lunes en el concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra.

Perry dijo que inicialmente él y sus compañeros pensaron que deberían posponer las presentaciones, pero que decidieron que eso no es lo que les gustaría a los fans de Aerosmith.

“No creo que queramos vivir así ni que la banda quiera vivir así, y nuestros fans no quieren vivir así. Creo que cuando nos presentemos ahora será más como un golpe para el otro lado, y es casi como si hubiera elevado nuestro show un poco más, es como una celebración a la libertad y no vamos a parar”, dijo Perry en una entrevista el jueves.

Aerosmith se presentará en Munich el viernes como parte de su gira Aero-Vederci Baby!. El vocalista Steven Tyler dijo que el ataque en el que murieron 22 personas y decenas más resultaron heridas le dolió como padre de familia y como músico.

“El mundo está girando realmente rápido. Tenemos que tratar de hacer algo al respecto y hay algo que decir esto: ‘Sabemos lo que hicieron y no van a detenernos, no nos van a asustar’. Aunque sí es aterrador y sí me asustaron. Sin embargo, vamos a tratar de hacer algo para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir y eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar”, dijo Tyler.

Otros han decidido cambiar sus planes. Los estrenos en Londres de The Mummy (La Momia) y Wonder Woman (La Mujer Maravilla) se cancelaron, mientras que músicos como Blondie y Take That suspendieron sus presentaciones inmediatamente después del ataque. Netflix también canceló algunas proyecciones.

Grande, en tanto, canceló varias presentaciones por Europa, incluyendo sus conciertos del jueves y viernes en Londres. Reanudaría su gira el 7 de junio en París.

Con información de Excélsior