De torpe y oportunista calificó Cuauhtémoc Cárdenas, el llamado que el pasado fin de semana hicieran los presidentes de los partidos Acción Nacional, Ricardo Anaya y de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, para la conformación de un “frente opositor” con miras al proceso electoral de 2018.

En entrevista el coordinador de asuntos internacionales de la Ciudad de México, consideró que es una situación totalmente contradictoria porque se trata de dos fuerzas políticas con propuestas confrontadas en cuestiones fundamentales tales como política energética, educativa y de género.

“Me parece que fue muy torpe y yo diría en cierto modo oportunista el no tener primero una propuesta, puntos básicos y un programa esencial para saber en torno a que se está llamando a una convocatoria, en torno a dos presidentes de un partido se me hace que no va haber mayor respuesta es más ya está habiendo señalamientos al interior de sus partidos”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas.

El tres veces candidato a la Presidencia de la República, señaló que es absurdo que dos organizaciones con puntos de vista opuestos hagan un llamado en conjunto, aunque desistió de opinar si este prosperará.

Indicó que es muy importante que quienes piensen participar en la próxima contienda electoral, presenten sus propuestas respecto de cómo enfrentarán los principales problemas que aquejan a los mexicanos, sostuvo que a la población lo que menos le importa es si se trata o no de un portavoz de tal o cual grupo, corriente o partido político.

“Es preciso un profundo cambio en el proyecto de desarrollo del país, no podemos seguir con un proyecto que excluye socialmente a sectores amplios de la población, que concentra la riqueza en grupos muy reducidos, que no tiene capacidad para hacer crecer la economía porque no quiere llevar a cabo cambios reales que no tiene capacidad para enfrentar la violencia e inseguridad tampoco tiene propuestas claras sobre eso. Entonces bueno esto es lo que la mayoría de mexicanos queremos conocer de los que pretenden conducir los destinos del país”, agregó el coordinador de Asuntos Internacionales de la CDMX.

Cárdenas Solórzano aseveró que el país ha retrocedido en lo económico, lo social y lo político, prueba de ello dijo, son los datos oficiales que muestran el crecimiento de la pobreza y de la inseguridad, además de que la visible pasividad de las autoridades ante las agresiones del exterior, específicamente las que provienen del gobierno encabezado por Donald Trump, sientan un mal precedente.

“¿Y hay culpables, son partidos políticos, son personas? Siempre hay responsables con nombres y apellidos nunca se puede culpar y lo pongo entre comillas a toda una institución siempre hay quien da una orden, siempre hay quien se pasa por encima de la ley, siempre hay quien ejecuta tal o cual medida. ¿En este caso han sido los ejecutivos los que no han sabido conducir correctamente al país? Han sido de todo y en todos los niveles según de lo que estemos hablando”, detalló Cárdenas Solórzano.

Finalmente, y al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera ocasión buscará postularse para la Presidencia de México, indicó que esperará hasta que el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional sea nombrado candidato de Morena, para poder emitir una opinión respecto a su proyecto.

