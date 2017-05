La gama ‘premium’ de los teléfonos inteligentes destaca por sus especificaciones cada vez más potentes, pero también por su elevado precio. No son pocas las personas que se decantan más por una gama media o incluso una gama media baja a la hora de adquirir un ‘smartphone’: muchos de estos terminales les dan lo que necesitan a un precio bastante inferior.

El problema con las especificaciones más reducidas es que muchas aplicaciones no funcionan de manera fluida y el teléfono acaba por no ser suficiente para ciertos usos. Este inconveniente no solo deriva de características como el procesador, la RAM o la optimización del sistema, sino también de las propias ‘apps’: buena parte del software no da la talla porque llega de fábrica mal optimizado, requiriendo una cantidad elevada de recursos constantes para funcionar de manera decente, ni siquiera como debería.

Uno de los casos más sonados en este ámbito es el cliente móvil oficial de Facebook, el cual lleva mucho tiempo en el ojo del huracán por devorar la batería del teléfono móvil, requerir muchos datos móviles para cargar todo y consumir gran cantidad de RAM, aún estando cargado en segundo plano. Aún así, no es la única ‘app’ famosa que necesita demasiado del móvil para funcionar.

Además de centrar sus esfuerzos en mejorar el software ya existente, las grandes compañías están optando por sacar al mercado lo que se conoce como la versión ligera de su aplicación (o versión ‘lite’). A continuación, te explicamos todos los detalles de este software.

UNA VERSIÓN PARA QUE TODO EL MUNDO DISFRUTE DE LA ‘APP’

La versión ‘lite’ de una aplicación es un software pensado para funcionar en entornos más restrictivos. Este tipo de herramientas ayudan a reducir el consumo de recursos y de velocidad, lo cual las hace idóneas para teléfonos de características limitadas y para aquellas poblaciones que no tienen disponible una buena conexión a Internet.

Dicho esto, estas ‘apps’ están destinadas a mercados emergentes, países donde las compañías tienen que hacer teléfonos más modestos por el propio poder adquisitivo de la población o donde hay mucha competitividad en las gamas medias y bajas, así como a aquellos territorios donde el desarrollo tecnológico todavía no esté disponible para el grueso de la población. Algunos ejemplos que caben aquí son los de países como China, India o México.

Por ello, lo que las grandes desarrolladoras buscan es llegar a todo el público posible sin perder aquello que caracteriza a su software. No tiene sentido que Facebook saque una aplicación más ligera en la que no se pueden ver fotografías, pero sí que tiene cabida que llegue al mercado una ‘app’ con un diseño más modesto y sin ciertas animaciones o funciones que no se usan habitualmente pero que ayudan a mejorar el rendimiento general del software.

¿Qué aplicaciones ‘lite’ se pueden encontrar en las tiendas de aplicaciones?Facebook Lite, Messenger Lite, Line, Twitter Lite, navegadores como UC Browser Mini u Opera Mini, o Shazam Lite son algunos ejemplos de software que usamos en nuestro día a día que tienen esta versión.

En resumen, una versión ligera de cualquier ‘app’ se puede descargar en ciertos territorios – la mayoría salen para los países más necesitados y se extienden poco a poco al resto del mundo – para que un teléfono con pocos recursos y/o una mala conexión no echen a perder la experiencia de utilizar el software que más nos guste. Se trata de una herramienta para cargar solo lo necesario, dejando atrás ciertos aspectos de las aplicaciones completas y ‘originales’.

La apuesta de las grandes compañías por esta versión es una buena idea, da la posibilidad a cualquiera de disfrutar de su ‘app’ a cambio de ciertas cosas. Pero, ¿hasta qué punto es necesaria? ¿No es mejor que optimicen al máximo su cliente oficial para que se adapte a todo el mundo? Se puede hablar largo y tendido sobre esta reflexión, pero, de momento, la realidad es que cada vez hay más empresas que apuestan por la versión ‘lite’ y esta no es una decisión que se tome a la ligera.

Con información de Excélsior