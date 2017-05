Las notas de un violín sobresalían de entre los estruendosos ruidos de las bombas lacrimógenas y balas de goma que lanzaba la Guardia Nacional Bolivariana en una de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduroen Venezuela.

El violín, de uno de los opositores que amenizó las manifestaciones durante varios días, fue rápidamente acallado por la policía. Los guardias motorizados arrancaron el instrumento musical de las manos de su dueño, a él lo arrastraron por una avenida por haberse aferrado al violín.

“Reventaron mi violón. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto?”, dice el joven, identificado como Willy, en un video en el que se le ve molesto y triste por el hecho.

El músico relató al canal de noticias NTN24 que él se hallaba tocando su violín cuando un grupo de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana “me agarró el violín por las cuerdas. Yo no lo solté. Después comenzó a arrastrarme con la moto por toda la avenida y dio la vuelta. Me pasó por encima, me lastimó la pierna y tuve que soltar el violín porque no pude más. Ellos lo agarraron y me quedé como cinco minutos diciéndoles que me lo devolvieran. Alguien se lo quitó a quien lo tenía y me lo devolvió. Le di un abrazo al guardia y salí corriendo”, dijo.

El joven también denunció que, durante el incidente, la policía le quitó su teléfono celular y una bandera de Venezuela que portaba en la espalda.

