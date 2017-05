Futbol también

¡Y por qué no! El football soccer es una más de mis pasiones. Lo practiqué hasta con los veteranos de la Sección XXII, sin pertenecer a su grupo político. Fui invitado al equipo en los años en los que dirigía Pedro Martínez. NO al equipo, sino a la política sindical, cuando se justificaba y se admiraba la fuerza no violenta, del movimiento. Aunque usted no lo crea, el Profesor había sido mi alumno en la secundaria. Aunque mantuvimos la amistad, hace años que no lo he vuelto a saludar. Espero se encuentre bien. ¡Lo merece! Y en cuanto a mi interés en publicar algunos artículos, acerca delo que ocurre en el “mundo del deporte más visto y practicado del planeta”, no siento que sea pérdida de tiempo, ni mucho menos algo negativo, aunque no colaboro con revista deportiva alguna. Agradezco a Tiempo de Oaxaca, que acepte ese tipo de colaboraciones, que llegan a bastantes jóvenes y no tanto, que también comparten esa bella y sana pasión. Además, mi admirado Galeano, el gran escritor de América del Sur, también empleaba su pluma, con cierta regularidad, a comentar su deporte preferido. Inclusive escribió uno de sus libros tan leídos, con esa bella temática. Yo creo que el soccer, como deporte, tiene mucho que ver con la inteligencia humana y el “trabajo en colaborativo”. No cualquiera sabe y acepta formar equipo. En psico –pedagogía, se sostiene que el aprendizaje se logra de mejor manera, dedicándose a ello en equipo. Algunos importantes enfoques psicodidácticos así lo recomiendan y consideran. En nuestra obra escrita en coautoría, titulada Triángulo Integral de los Trinomios Educativos, el Profr. José Álvaro Obregón Cruz y su servidor, nos referimos a temas de esa naturaleza, por ser de gran importancia para el trabajo en las aulas. Por cierto, acabamos de regresar de los cinemas de la ciudad, donde nos gastamos “nuestro domingo”, para ver en una de esas confortables salas, nada menos que el partido Toluca- Chivas, en el que se jugaron el pase a la final de la llamada liguilla del torneo del presente medio año. Recuerde que hay un torneo de apertura y otro de cierre del mismo. Lo que a mí me sigue extrañando, preocupando y causando enojo, es el trato que le dan los medios, algunos aficionados y hasta algunos árbitros, al único equipo mexicano de dichos torneos. En las “Chivas” juegan, precisamente, puros jovencitos mexicanos, que han puesto siempre en alto el deporte y la propia imagen de nuestro querido México. Al abrir mi compu, de regreso del cinema donde vimos triunfar a las Chivas sobre el Toluca de Sinha, encontré la información, en grandes titulares y bellísimos colores, del triunfo de uno de los equipos millonarios, esto es los tígueeeres del Tucca, que vencieron a los Xolos del “piojo”. De las Chivas, ni el resultado se daba aún, a pesar de haber sido la otra semifinal. “Triunfo histórico” el del Tucca y sus “estrellas” francesas. Chivas pasaron por el otro bando, a la final. no hubo entusiasmo en los “medios”. ¿Será porque “su equipo”, no llegó a la “liguilla” a pesar de sus estrellas millonarias? Almeyda, el entrenador ya cumplió. Si llegara a vencer al equipo del más caro jugador francés…quizá les pueda molestar.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García