CON MAYÚSCULAS

&.- Huachicholeros del Istmo ordeñan brutalmente los ductos de Pemex…

&.- Amarran PAN y PRD alianza contra el PRI; ¿fraudulenta como la de Oaxaca?

CÁRTEL ISTMEÑO.- Se lo dijo a El Financiero Ramón Loredo González, presidente de la Unión de Gasolineros: En Oaxaca se comercializan al mes 444 mil litros de gasolina robada, equivalente al 6% de la venta media de las 210 estaciones de servicio establecidas la entidad. “Los chupaductos o el robo directo de los autotanques, han encendido los focos rojos en una zona del Istmo que comprende las poblaciones de Mixtequilla, Jalapa del Marqués y San Juan Guichicovi, no sólo porque esas localidades son atravesadas por los ductos, sino porque es la zona ideal para asaltar a los transportistas”. Queda claro que el Cartel del Istmo chido… Y cómo no, si lo hace amparado en esos membretes que tienen secuestrada la región desde el siglo pasado, la COCEI y la UCIZONI. Dice el líder gasolinero que en este sitio, la vigilancia de las autoridades se ha incrementado debido al constante amago de los grupos delincuenciales que aprovechan la extensión de los conductos del combustible para perforarlos y obtener el preciado líquido. Dice que su anterior zona de influencia era la Mixteca oaxaqueña, pero ha ido a la baja y propone eliminar las ventas al menudeo que se hacen incluso a lo largo de las carreteras. ¿Alguien cree que lo hagan?

ALIANZA ESTÉRIL.- Se la jalaron El Chico Maravilla del PAN, Ricardo Anaya, y la azafata mayor del PRD, Alejandra Barrales, al recordar durante su convocatoria a hacer un “frente amplio opositor al PRI” para las elecciones de 2018 que en anteriores alianzas para reventar al PRI en algunos estados su aliancilla macuarra valió vertebra, nomás es cosa de recordar que sus candidatos en tales elecciones, como la de Oaxaca, quedaron a deber y sus gallos salieron entre la rechifla del respetable y con un pie casi en el bote, porque valieron para apura tiznada. ¿Cierto? Que alguien vaya y se los recuerde… O sea, sus alianzas han servido para ganar elecciones, pero no pagar gobernar. Cosa de imaginar el desmadre bien organizado que sería que llegaran a Los Pinos esta mezcla de agua con el aceite. Sería un soberano desmadre. Peor que si los “morenos” del Peje llegan con los huachicoleros, con todos los del cártel de la CNTE y además de los pillos corridos de todos los partidos. Pero en tratándose de conseguir el poder valen madre ideologías, principios, todo. Por lo pronto, el encanta-bandejos dijo que si no van aliados con él en Edomex, que se olviden de él y su Morena. Ellos solos gobernarán México. Porque ganan…

EDUCACIÓN VIAL.- El Encuentro Anual del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano en esta capital, calificado como fructífero por el anfitrión Monsieur Mostachón, porque sus experiencias contribuirán a la aplicación de proyectos en otras ciudades del mundo y en el caso de Oaxaca de Juárez, podrán incorporarse, como lo relativo a movilidad, donde el peatón sea la esencia de la agenda pública para el desarrollo social, ambiental y económico de las ciudades. Chido, hay que reconocerlo, pero no hay que dejar atrás lo que dijo el presidente del CIDEU, Eneko Goia, que soltó una verdad de a kilo… Dijo este criaturito que para lograr una adecuada movilidad en las ciudades, es necesario un cambio cultural y de paradigma, además de realizar proyectos y planificar para el peatón a través de otros medios. “A veces como gobiernos no planificamos las ciudades con la pirámide de movilidad pero debemos entender que estamos obligados a trabajar en este tema que beneficia a toda la sociedad, debemos pensar cual es la mejor manera para que nuestros ciudadanos puedan llegar a sus destinos dentro de la misma ciudad”, recalcó Eneko Goia. Y esto, perdonadme, pero está relacionado con la educación vial. Joloumi…

LA LEY DEL GANDALLA.- Eneko Goia lo dice claro: es necesario un cambio cultural. Y en nuestra abnegada Ciudad de Oaxaca hace siglos que prevalece la frase: el que agandalla no batalla”, es decir, entre quienes tienen un volante en las manos, lo que les interesa es su comodidad, su tiempo y no lo de los demás. El peatón pasa al último término. Aquí quien cuenta es su majestad el auto y todo deriva de la falta de cultura vial. Dicen que la llevan a las aulas de educación básica, pero no se miran resultados. Cosa de recordar que en Tránsito del estado existió un departamento de Educación Vial que algo hacía, pero hoy, todo está dejado a la mano de Dios… Según la Declaratoria Oaxaca hay que situar al peatón en la punta de la pirámide de la movilidad y limitar el uso del automóvil; quieren una movilidad que no produzca residuos de carbono; liberar algunas calles para que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía; promover un cambio cultural y compromiso ciudadano con nuevas formas de movilidad para salvaguardar el ambiente y construir una ciudad donde convivir, así como crear un plan estratégico de movilidad sostenible. Todo precioso pero se antoja que hay que empezar por la cultura vial. ¿Cierto?

OMISIONES DEL TRIBI.- En encuentro celebrado con la Barra Oaxaqueña de Abogados en el Consejo de la Judicatura, el magistrado Raúl Bolaños Cacho recordó que hasta hace unos años el Poder Judicial de la entidad estaba en los primeros lugares en oralidad penal: “fuimos pioneros, sin embargo, por diversas circunstancias estamos en el lugar 26 por eso, trabajamos con responsabilidad para que el Tribunal vuelva a ser referente nacional en esa materia”, señaló. No le falta razón al grandulón; incluso cuando el escritor más caro del universo estuvo en esa responsabilidad, el tiempo que le dejaba libre la hechura de cuentos, lo destinaba a ese boleto, y… Y vino el Patas Largas de San Pablo Etla a desmadrar todo. Él se fue sobre los business, en alimentar su ego y reventó todo. Casi deja morir este asunto. Por eso dice el nuevo responsable del Tribunal Superior de Justicia que van a pegarle chido para volver a reposicionarse en oralidad penal y próximamente en oralidad mercantil. Las omisiones del Tribilín se van a superar, ya se ha integrado una comisión de magistrados y jueces para la implementación de la oralidad mercantil en Oaxaca, con el objetivo de que nuestra entidad no quede rezagada en ese rubro.

DE QUINCE A 52.- Cuando la Guelaguetza era un homenaje racial y los bailables que se presentaban los Lunes del Cerro eran una muestra cultural de las Siete Regiones de Oaxaca, eran 15 Delegaciones las que veíamos con la representatividad de las 16 etnias. Esto, hasta no hace mucho, postrimerías del Siglo XX. Pero los tecnócratas sin sentido, sin corazón y más por clientelismo político, abrieron el abanico y comenzaron a dejar que entraran vaciladas auténticas al Fortín, todas ellas apoyadas por vividores del folklore que se formaron un comitecillo dizque de autenticidad ¡y a traficar con los pueblos y con los votos!… No más un dato para los acuciosos: Eran dos ediciones y no cuatro como hoy, en que buscan hacerles la bolsa a hoteleros y restauranteros. Más: Del Istmo venían sólo dos delegaciones: Tehuantepec y Juchitán; unos venían al Primer Lunes, los otros a la Octava. De la Costa, Pinotepa y Pochutla, igual. Eran representantes de las regiones. Pero por agradar luego a los políticos empezaron a meter a delegaciones de sus pueblos y eso se volvió un relajo. Para dentro de dos meses tenemos que 72 delegaciones buscan estar, pero sólo 52 serán seleccionadas por el comité de autenticidad. Otro día sigo con el tema.

LAS DEL ABUR.- Sabadiux, fuerte sacudidón de tierra y las alertas sísmicas valieron madre. El delator de Protección Civil, en vez de andar de chismoso debe atender su chamba o presentar su renuncia… En Juchitán, Alberto Alonso, el encuestador de cabecera de Gabí Babá aquel que manejara el IEEPCO y que ahora es aliado del encanta-bandejos, que como os he dicho, caza fauna de lo más despreciable que se tenga memoria. Las acusaciones de raterías inmensas contra ese valedor, valieron mandinga. Hoy está a punto de ser “embajador de los tarugos”… Recado de vecinos de Santa Lucía del Camino para Raúl Cruz, su presidente: Que le agradecen sus paseos en bici que anda haciendo en su territorio, pero que no sea cabrón, que mejor pavimente o bachee las calles porque están para mentarle la madre a quien tiene en Obras Públicas. Los paseos valen gorro con calles despedazadas… En el Juzgado Primero de lo Familiar se dieron a conocer los resultados de la prueba genética de ADN solicitada por Ana Laura Carrasco Ayala, los cuales arrojaron que la probabilidad de paternidad biológica sobre la menor, hija de esta ñorsa son del 0.0%, es decir, que está probada la nula relación genética y excluida la posible paternidad de Javier Villacaña Jiménez… ABUR.