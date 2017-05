Adriana salió a una fiesta y nunca regresó

Luz Adriana Castillo Vázquez, “Nena”, como le dice su mamá, salió de su casa el viernes a las 11 de la mañana y hasta el día de hoy, nadie la ha visto. Llevaba su mochila, un suéter, pero no mucho dinero, dejó sus ahorros, y no se llevó más ropa ¿el motivo? se iría de fiesta en la noche con “nuevos amigos”. Decidió irse temprano pues sabía que sus padres no le darían permiso.

Wendy su madre comenzó a buscarla con amigos y vecinos, en la colonia y en la escuela pero sólo pudo verla en un video de una cámara de seguridad de la casa de su vecino. Cuando buscó ayuda en las autoridades le dijeron lo que todas las madres odian escuchar, “tiene que esperar”.

Pegando carteles en postes y moviéndose en redes sociales comenzó a indagar más sobre la desaparición de su hija. Ella mintió; el viernes por la noche se iría de fiesta hasta Indios Verdes con personas que apenas conocía, no pediría permiso así que decidió no avisarle a nadie.

“’Nena’ tiene miedo de que yo o su papá la regañemos si regresa, y tuvo miedo de la reacción de su novio, lo terminó un día antes de desaparecer para poder irse a la fiesta pues sabía que a él tampoco le agradaría la idea”, cuenta Wendy.

Hasta el día de hoy la familia de Luz Adriana, piensa que ella está bien, pero tiene miedo de regresar por miedo a que la regañen o le peguen, miedo a que su mamá le reclame que haya regresado con su novio y por haberse ido con “desconocidos”, pero su madre llora su ausencia y pide que regrese.