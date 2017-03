El fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, confirmó que hasta la tarde de este miércoles se habían exhumado siete cadáveres de las fosas de Jojutla,además de “varios restos humanos”, cuya cifra no fue precisada pero que ya forman parte de una carpeta de investigación.

El Fiscal aseguró que todo el proceso se desarrolló con transparencia y al final habrá resultados.

“Para llegar a estos momentos hemos tenido reuniones previas todos los que participamos en Tetelcingo, no es una cuestión que nos estemos cerrando nada más para no dar información o para que ustedes no vean, ese no es el objetivo; al contrario, el objetivo es transparentar todo el proceso, ahí está el ejemplo. Está trabajando con nosotros la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Científica, la Comisión Estatal y Federal de los Derechos Humanos y desde luego la Comisión Nacional de Víctimas.

Por la mañana el activista Javier Sicilia lamentó que al inicio de los trabajos de rescate de los cuerpos se hayan encontrado restos humanos esparcidos en la parte superior de la fosa.

Me parece muy grave lo que se encontró ayer, ahí hay una pedacería, pues quien sabe de cuantos fragmentos y pues que nos lleva a hipótesis bastante terribles (…), ahí hay fragmentos de huesos que la fiscalía no puede decir que son de animales y no puede abrir una carpeta de investigación para todo eso, para nosotros cada hueso, mientras no nos demuestren lo contrario pertenece a un cuerpo”, resaltó.

El fiscal destacó que se cuenta con datos y registros de carpetas de investigación respecto a los 35 cuerpos que yacen en el panteón de Jojutla.

