Con 15 años de edad y muchas ganas de vivir, la joven Ana Karen materializó su sueño de ser modelo al menos por un día; desde hace 2 años se encuentra en una lucha contra el cáncer. La Asociación Civil Manitas fue la encargada de hacer uno de sus mayores anhelos realidad, Ana Karen padece un tumor cerebral que afecta gravemente su salud; sin embargo, ella no pierde las esperanzas de vencer su enfermedad.

Con la ayuda de Rosario Mendoza Fernández, presidenta de la Fundación Manitas, quien también sufrió cáncer, la menor lució dos elegantes vestidos de diseñador que modeló frente a su familia y seres queridos en el centro histórico de la ciudad de Morelia; la joven se mostró emocionada de vivir una experiencia inolvidable y al mismo tiempo, envió un mensaje a todas las demás personas que combaten su misma enfermedad para que no se dejen vencer.

“Me siento emocionada y me puedo olvidar de un rato de mi enfermedad, de lo que tengo (…); no se detengan y luchen por sus sueños que nadie se meta en sus sueños, que no las desilusionen de que no pueden o algo, pues que ellas sigan luchando por sus sueños y por lo que quieren”, comentó Ana Karen.

Anita Martínez Morales, madre de la menor, comentó que darse cuenta del padecimiento de Karen fue una notica que golpeó a su familia por la insuficiencia económica ante los costosos tratamientos que necesita, además de los traslados desde su comunidad natal hasta Morelia.

Resaltó que el acontecimiento los unió para sacar adelante a la integrante más pequeña de la familia, quién tiene como próxima meta conocer el mar y estudiar para convertirse en veterinaria.

“Es una chica bien alegre, fuerte más que nada, porque yo he visto otras niñas que se dejan caer muy fácil con esta enfermedad y ella es muy fuerte, en esto ella ha sido muy fuerte y a salir adelante”, detalló la madre.

En este contexto, la Asociación Legendaria, encargada de organizar eventos de deportes extremos, en un acto de solidaridad realizará en los siguientes días una carrera de obstáculos para recaudar fondos que se destinen en su totalidad a la Fundación Manitas, que actualmente apoya a 48 niños víctimas de cáncer, en sus estudios médicos y medicamentos.

Con información de Excélsior.