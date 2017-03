Dioses antiguos

Los primeros seres humanos, que empezaron a dispersarse por el planeta que les fue entregado para vivir, se fueron olvidando de su DIOS original. Sin embargo NO hubo problema serio, porque actuaron sin intención de rebelarse, sino por un poco de ignorancia, que es la que originó nuevos “dioses”. Como llegaron a la conclusión de que a DIOS había que TEMERLE, se entregaron a venerar al VIENTO, al FUEGO, al AGUA, al SOL, que era al que veían con más frecuencia y al que “sentían” en carne propia. Como algunos de aquellos hombres empezaron a ser seres PENSANTES, llegó el momento en que descubrieron la CIENCIA, que explicaba de una manera más clara y objetiva todo aquello que sus religiones NO les podían explicar. Sobre todo, el origen del HOMBRE- MUJER, pues se les hacía muy difícil aceptar que provinieran de una “costilla”. Así fue como surgieron cosas maravillosas, como la “bombilla” eléctrica, que después se conoció como “foco”. El inventor se llegó a sentir un “dios”, ante tanta inteligencia. Había dominado a la obscuridad y más tarde al “rayo. El pararrayos podía controlar la enorme fuerza del terrible “rayo”, sobre todo en las ciudades. En los días recientes se ha dejado sentir la enorme fuerza de la “diosa agua”, que en forma de lluvia interminable e incontrolable ha inundado ciudades y deslavado montañas. El número de muertos y desaparecidos NO se conoce a ciencia cierta. Sin embargo, el HOMBRE NO se rinde y ha retornado a querer controlar el SOL, el VIENTO, la LLUVIA, por lo menos. A pesar de la lentitud del ser humano para desentrañar los misterios de la NATURALEZA o de la difícil comunicación en SU PLANETA, por fin se están viendo avances en OAXACA. Quizá lo más difícil para lograrlo sea la propia ignorancia de “los hijos del primer DIOS”, pues se oponen al empleo del VIENTO para generar nueva energía, menos contaminante y mucho más barata que la ELECTRICIDAD, producida y vendida a elevados precios, por el propio GOBIERNO y sus EMPRESAS. Creo que, finalmente se impondrá EOLO y vencerá a sus oponentes. Hasta parece “la mano del primer DIOS” lo que está logrando que se aproveche el recurso que ofrece regalado el “diosviento”. Solamente hace falta que los pueblos venzan a sus “consejeros”, que se oponen al avance de la ciencia y la tecnología…a menos que les llenen las bolsas…y NO de piedritas, sino de billetes. Aquí mismo, en Oaxaca, se está viendo el esfuerzo de uno o dos seres estudiosos, que han terminado el primer VEHÍCULO impulsado por la ENERGÍA SOLAR, en vez de quemar combustibles contaminantes. El “automóvil”, aunque muy lento, para las “necesidades” de los “junior” que manejan A CIEN por hora, hasta en las ciudades, tiene muchas ventajas. La primera sería la NO producción de gases venenosos y el AHORRO de miles de pesos al año, para su propietario. Peeeero… difícilmente permitirán, los dueños de las empresas de motor a gasolina, su producción EN SERIE y en serio. Ya se ha intentado en otros lugares del país y del planeta y NO se ha logrado generalizar su uso. El control y la venta de las gasolinas ha producido gran número de MILLONARIOS, que NO van a dejarse vencer con facilidad. Sobre todo ahora que el petróleo “mexicano” ha sido devuelto a los extranjeros más ricos del planeta y que PEMEX ya NO resistió el saqueo de sus patrones y de sus “lideres” sindicales.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García