CON MAYÚSCULAS

&.- Boicoteó acto juarista la 22 en Guelatao y a la brava quiso entrar a Palacio

&.- Ahora es Contaduría la que desestabiliza el campus universitario

NO TIENEN PALABRA.- Al estilo de quien te platiqué, podría decir ¡Se los dije!, cuando aparentemente los capos del Cártel 22 “estrecharon lazos” con los del nuevo gobierno, el de la voz dijo: No hay que tomar muy en serio esta cuestión, estos cuates no tienen palabra de honor y a la menor provocación se van a echar pa’tras y van a hacerle ver su suerte a los que llegan. A los pocos días dieron muestra de ello, cuando fueron a gritar al zócalo peladez y media a la autoridad y forzaron una reunión en el Teatro Alcalá, remember? El diálogo, el acercamiento, quedó prendido con pincitas. Faltaba lo mejor… Y esto se vino a dar ayer, con motivo del aniversario del natalicio del Benemérito de América y la primera audiencia pública que el gober decidió dar en el mismísimo Palacio de Gobierno. Los hijos de Susana la Biche habían pactado con el cuate que engaña a su jefe “con que tiene todo bajo control”, que no la harían de tos “allá arriba” (en Guelatao) si iba el contingente oficial a rendirle honores al Patricio. Esto, lógico, no fue gratuito, tuvo su costo. Pero fallaron tanto nel “concertador oficial” como los capos del Cártel porque no amarraron a sus perros y estos se fueron con todo sobre la gente.

TAMPOCO ABUELA.- ¡No tienen palabra, no tienen abuela, tampoco tienen madre! Confiados en el arreglo que había “amarrado” el gran concertador, se fueron todos a la tierra de don Beno. Día de fiesta, era cuestión de vivir el día con gusto. Funcionarios, representantes populares, puestísimos para honrar al oaxaqueño más universal. El Gober se hizo acompañar de su esposa, pero no bien entraban a la explanada de la estatua del Coloso, comenzaron los gritos de los activistas más acelerados, de esos que tienen en el coco y creo que hasta en las naylon grabado el “Patria o Muerte”. Eso era pasajero, también se fueron a los empujones. La Camarada Ivette se veía aterrada… Y cómo no iban a aterrorizarse quienes iban si los ojales actuaban como lo que son, unos malditos locos, poseídos. Las consignas, de lo más corriente y sin nada gracioso. Repudiaban los hijos de su madre, “la farsa oficial”, olvidando las ocasiones en que mendigan atención y exigen mesas de concertacesión para satisfacer sus rollos. Se logró la ceremonia, muy apresurada, Murat proclamó su inspiración juarista, se hicieron las guardias de honor, la Samantha de Juchitán y la Cándida Eréndira de Talea disputaban la cercanía con Muelas.

Y EN PLANTÓN.- Eso fue en Guelatao. En esta capital, sus dignos alumnos normalistas comenzaron el jaleo. También a ellos les valieron madre los acuerdos con el de la triple “A” y el jefe de bedeles del Yepo. Se dieron a la infausta tarea de secuestrar camiones de todo tipo y llevarlos al CRENO. Luego se fueron al Palacio de Gobierno a exigir atención en la Audiencia. Lo hicieron gritando y armando desmadre, no como la gente. Querían entrar a eggito, se hicieron acompañar por algunos capos del Cártel y el Telly Zavalas de la SSP les dijo que así no y les dio cinco minutos para repensarlo. Pretexto chulo para los detractores del Gobierno… “¡Queremos entrar al zócalo a hacer un mitin!” decían, pero tirando madrazos. No hubo de otra: los polis los contuvieron cuando pretendían tumbar las vallas. Los gases lacrimógenos hicieron su aparición, se armó un conato de violencia, pero no pasó más que del susto y uno que otro jaloneado y lastimado como ocurrió al fotógrafo Hugo Velasco que salió herido mientras hacía su chamba. Al final, los guangos pasaron al zócalo e hicieron su mitin dizque para fijar su postura. Pero que no se van de allí hasta que les cumplan. Alguien va a tener que darles su biyuyo…

CONTADURÍA UABJO.- La UABJO, por vida de Dios, necesita una limpia completa, una especie de exorcismo pero bien fregón porque los malditos demonios de la Royal Family todavía la tienen poseída, nadie se atreve mandarlos al averno, que es en donde deben estar y bueno cuando no es Chana es Juana, pero siempre la sufrida Casa de Estudios está en conflicto. Ni para dónde hacerse. Ayer las cosas se pusieron perras en la Facultad de Contaduría. Allá no tarda en reventarse la cuerda, porque un tal Jhovanny Cabrera, actual Director, se le ha metido en su bandeja cabeza que será Rector. Alguien le dio cuerda a este orate y ya empezó a armar su campaña para suceder a Lalo, que aun no cumple un año siquiera… Jhovanny roba en despoblado en la Facultad, hace depósitos a su cuenta personal y ya aumentó su patrimonio con carros y propiedades, hizo a su carnalita Flor directora de Finanzas de la institución. Toda su family está en nómina. Otra royal family, ya tiene estructura paralela a la del Rector, tiene oficina de prensa, manejo de redes e imagen, creó coordinaciones para meter a sus cuates y quelites jorobando a los profes que tienen antigüedad, quitándoles cargas horarias. Pronto truena el cohete, refifo.

GRILLAS Y MÁS GRILLAS.- Os platicaba que la sufrida Universidad ayer volvió a ser escenario de enfrentamientos. Esta vez maestros y alumnos de Contaduría inconformes por el cochinero y nepotismo de Jhovany Cabrera, el cuate al que se le subió la calabaza al llegar a Director, tenían bajo su custodia las instalaciones, pero el gandalla, el “Yovas” les mandó sus porritos a los opositores y a punta de catorrazos abrieron CU, de puro milagro no pasó la cosa a mayores. El tal Jhovany cava su tumba con sus mañas y su canija cleptomanía y ni su Cisen pirata, la bola de porritos que la hacen de halcones vigilando y escuchando a todos le van a servir a la hora de ver al diablo encuerado… La inconformidad de profes y alumnos crece, es una bomba de tiempo. Señalaron al exdiputado local y del RIP, Antonio Sánchez Hernández, de desestabilizar la institución. El manito quien dejó las arcas del Congreso desmangüiladas (un tal Mauro Alberto de los mismos apellidos), de haber llevado al grupo de porros a tomar las instalaciones en Ciudad Universitaria. El grupo de porros se quedó frente a la puerta principal de la Universidad, en una actitud desafiante, sin que intentaran de nueva cuenta la toma. Ya para qué…

SIGUEN BASTOS.- Los de Derecho UABJO que quieren reconocimiento del edificio central como un campus independiente de CU, marcharon y pidieron audiencia con el Mandamás. Quieren sus propios órganos de gobierno y según ellos con el reconocimiento combatir el porrismo, darle privilegio a la academia y formar a profesionistas de calidad. Indicaron que han solicitado la intervención del gobierno para que se logren los avances que requieren, para terminar con los conflictos en esta institución. Lo que no dijeron es cómo van a quitarse a los porros que tienen metidos en su grupo como Villavicencio y otros que luego os comento… Os comentaba de lo que hicieron los ojales del CRENO que secuestraron camiones repartidores, autobuses y los concentraron en su edificio en Aguilera. Se quejaron de represión en el IEEPO ¡pero de hace un año! Se niegan a entender que por la Reforma Educativa ya no los pueden contratar al chingadazo y dicen que ya son dos generaciones las que están bailando, por eso buscan llamar la atención. Emplazaron al Number One a instalar una mesa de negociación y dijeron que se reservan el derecho de accionar. Quieren forzar la negociación y salirse con la suya, los muy desgraciados.

¡JUÍMONOS!- Cuéntanme que ora que estuvo aquí el Trump tabasqueño para firmar su pacto de unidad macuarro, al que se sumaron bellísimas personas, como damnificados del zopilote naranja que fue un maldito fraude pues no más nos trajo a Gabi-Babá y sus 40 ladrones, el Wey Salomón. Pensaba echarle caca al que se la dejó Irineo en el Congreso quitándole la Jucopo. Pensaba ponerle zancadilla y bajarlo del cuaco, pero el tabasqueño se la pasó dándole palmaditas al de Chiltepec y hasta le entregó un texto en chinanteco de los 50 principios de Morena. Eso enchiló al de Betaza. Sal-eggón ya propalaba que Irineo estaba con un pie fuera. Los celos no dejan al serrano ver más allá de sus narices, sus broncas personales están antes que nada y eso puede llevar al encanta-tarugos a quedarse en la orilla, de nuez. Conste. Y no es santo de mi devoción el voz de chachalaca, ya lo saben… Una disculpa para el heredero del maestro Morales, Esteban Sanjuan. Le puse Memo en lugar de su name. Lapsus bandejus cualquiera lo tiene, chance y por eso le cedió medio teatro a la insufladita titular de la Seculta que quería un espacio en Palacio para sus oficinas. Con vena de mandatarios -abuelo y papi- no puede estar tirada donde quiera… ABUR.