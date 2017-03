Abogados de Trump piden a joven retirar sitio web de burla

Lucy -una adolescente de 17 años que se encuentra en un curso para aprender a programar- jamás imaginó que algún día recibiría una carta del presidente de Estados Unidos, aunque en este caso era de sus abogados donde le pedían que removiera su sitio web.

La joven creó el juego llamado ‘Trump Scratch’, donde permitía a los usuarios arañar cuatro fotografías del presidente Donald Trump con las patas de un gatito. Eso basto para que recibiera una carta de los abogados de Trump donde aseguraban que su sitio ‘infringía con la famosa e internacionalmente reconocida marca de Trump’. Lucy decidió cambiar el nombre del sitio a ‘Kittenfeed.com’ y así evitar problemas.

Desafortunadamente esto no paro ahí. Días después, recibió otra carta, ya que en el sitio web había un link que dirigía a una playera anti-Trump en Amazon.

“El hecho de que el presidente tenga equipos buscando sitios tontos para cerrar es indignante. Literalmente, mi sitio es golpearlo con patas de gato. Un presidente no debería tener el tiempo o contratar equipos para cerrar sitios como el mío. Debería estar dirigiendo el país, no tuiteando sobre raitings de televisión o algo parecido’, declaró la joven en entrevista con The Hollywood Reporter.

Desde que la historia fue publicada en The Hollywood Reporter y en The Observer, las visitas llegaron hasta 50 mil usuarios, lo que ocasionó que el sitio cayera por demasiados visitantes.

Con información de Agencias