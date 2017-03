En el Pumas-América no habrá presión extra para los silbantes

Matías Britos, delantero de Pumas, descartó que en el clásico de este domingo ante el América vaya a existir presión extra para los árbitros por los recientes incidentes entre miembros de ese gremio y jugadores, los cuales tuvieron por resultado la suspensión por un año de dos futbolistas: Pablo Aguilar, de las Águilas, y Enrique Triverio, del Toluca.

No creo que sientan presión, son profesionales y están acostumbrados a esto. Todos los que actuamos en este partido estamos bajo la lupa, es normal, todos somos analizados, tanto los jugadores, cuerpo técnico, árbitros, y sólo a través de nuestro desempeño dentro la cancha se van a ver críticas o elogios, es una responsabilidad linda, indicó el uruguayo.

Agregó que mientras cada uno de los involucrados en este compromiso realice eficazmente su trabajo, no tienen por qué suceder acontecimientos lamentables.

Si nosotros hacemos nuestro trabajo dentro de la cancha, no importa ningún otro agente, si lo hacemos bien hasta podemos tener posibilidades de ganar el partido, pero si empezamos a hacer cosas, no trabajamos, o no estamos en un buen día, seguramente ocurrirá algo, mencionó.

Por otro lado, el artillero admitió que le agrada el estilo de juego del técnico americanista, el argentino Ricardo La Volpe.

No me ha dirigido, pero no creo (que su sistema esté obsoleto). Agarró a un equipo que venía mal el torneo pasado y los llevó a la final, estuvo a muy pocos minutos de salir campeón; eso demuestra que en algún aspecto trabaja bien y le da resultado. Puede haber diferentes opiniones, que son respetables, pero a mí me gusta su manera de trabajar, sostuvo.

En conferencia de prensa realizada este viernes tras la práctica en el Estadio Olímpico Universitario, el atacante señaló que ganar frente al conjunto de Coapa será fundamental para su escuadra, pues además de los tres puntos estará en juego el orgullo de ambos equipos.

Por su parte, Agustín Marchesín, portero del América, señaló que pese a las bajas que tendrá su equipo para el clásico ante Pumas, será posible tener un resultado positivo este domingo en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo ha mejorado, es obvio que las lesiones afectan, las sanciones también, pero tenemos la confianza del entrenador, de los compañeros para el trabajo y eso es lo más importante, declaró.

El guardameta comentó que está muy emocionado por vivir este juego, pues indicó que está consciente de lo que genera el enfrentamiento.

Es la primera vez que lo voy a vivir, así que tengo mucho entusiasmo. El club América confía en mí, tengo una gran posibilidad por delante, sólo tengo que trabajar duro para hacerlo de la mejor manera, expresó.

Destacó la importancia de frenar al delantero chileno Nicolás Castillo, quien se ha convertido en el goleador del cuadro felino.