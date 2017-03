Duplicarán producción de Nintendo Switch

El lanzamiento de la consola Nintendo Switch fue uno de los eventos más importantes de este año en la industria de los videojuegos, y en su salida al mercado se ha encontrado con numerosos problemas de abastecimiento a escala mundial, debido a su alta demanda. Ante ello, la empresa de Mario Bros. duplicará la producción antes del fin del próximo año fiscal, que termina en marzo de 2018.

Según se reportó ayer en Japón, Nintendo dobló las expectativas de elaboración y distribución de la consola modular, por lo que de ocho millones de unidades, ahora esperan tener disponibles 16 millones antes del 31 de marzo del 2018.

Esto se debe a la positiva recepción que tuvo por los fanáticos, quienes agotaron gran parte de las reservas antes de su lanzamiento, y que se encuentra sin stock en un gran número de distribuidores en Estados Unidos.

La respuesta de la empresa japonesa sorprendió a analistas, quienes ya habían acusado a Nintendo de simular una escasez ofreciendo un bajo nivel de inventario de sus productos como el NES Mini, que esta vez esperan tener la mayor cantidad de maquinas a disposición de los consumidores.

Aunque por el momento la principal atracción es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, durante los próximos meses saldrán otros anticipados videojuegos como Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe y Arms.

Lanzada el pasado 3 de marzo, la información oficial conocida hasta ahora es que se habían vendido dos millones de consolas.

De venderse 16 millones de Nintendo Switch en su primer año, el sistema de videojuegos superaría a la Wii U, que apenas logró 13.5 millones de unidades desde su lanzamiento a finales de 2012.

La Wii original, sin embargo, logró vender 101 millones de consolas, 20 millones en su primer año. La 3DS, por ejemplo, ha colocado 65 millones desde su lanzamiento en 2012, y se sigue vendiendo.

Nintendo ha confirmado que en América, Europa y Australia, el Switch ha vendido más en su fin de semana inicial que cualquier otro hardware de Nintendo en su historia.

La cadena de tiendas de videojuegos más grande de Estados Unidos, GameStop, reportó que a partir de la próxima semana volverá a tener más unidades de Nintendo Switch a la venta en sus establecimientos. Anteriormente había reportado que todos los sistemas se habían agotado al poco tiempo del debut de la consola.

En México, a la fecha aún hay en varias tiendas, aunque vale señalar que el precio es el doble que en Estados Unidos, donde tiene un precio de 299 dólares, mientras que en el país se consigue el equipo por 10 mil pesos.

