En la conmemoración del 79 aniversario de la expropiación petrolera, el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, criticó fuertemente la política energética del gobierno federal y rechazó tajantemente la liberación de las gasolinas, pues advirtió que es un negocio de 32 mil millones de dólares que busca ser aprovechado por empresas extranjeras.

En un discurso en el Monumento a la Revolución, advirtió que al finales de este año, Petróleos Mexicanos (Pemex), será retirado de la comercialización de los hidrocarburos, es decir del petróleo crudo y el gas que se extraiga del subsuelo y su lugar podrá ser ocupado por un particular.

“Esa medida no es solo un gravísimos error, y una concesión privilegiada, sino que entraña además, una cesión de soberanía del Estado sobre un recurso energético, no sólo por su valor económico sino sobre todo por su relevancia política y social”, aseveró.

El líder de izquierda manifestó que la liberación de las gasolinas es un negocio millonario que buscan aprovechar múltiples empresas extranjeras que vienen a México no a bajar los precios de la gasolina, sino a tratar de aumentar sus ganancias.

“Desde ahora expresamos nuestro rechazo a esa medida, que afecta a un servicio público fundamental para la movilidad, la economía y el bienestar social”, expresó.

Ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Cárdenas Solórzano dijo que el modelo energético de 1938, a cargo de su padre Lázaro Cárdenas, se fundó en principios de servicios público, en una planeación central y orientado al aprovechamiento de los recursos naturales.

“Hoy esos principios están siendo desplazados por la aplicación ciega de las leyes de mercado y la obtención del máximo beneficio posible de los particulares que se están apropiando de esos recursos naturales y servicios estratégicos para la Nación”, criticó.

Dijo que otro camino es indispensable y marcó como propietario que se recupere el uso de la capacidad plena de nuestras refinerías para disminuir la dependencia de las importaciones, aumentarla hasta lograr niveles suficientes para garantizar la seguridad energética del país

