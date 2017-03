El líder y vocalista de la agrupación española Jarabe de Palo, Pau Donés, visitó las instalaciones de Imagen previo a su presentación en el Festival Vive Latino.

El cantante y compositor platicó en entrevista radiofónica con Francisco Zea de la gira promocional del disco 50 Palos, de su libro 50 Palos… y sigo soñando y de cómo ha sido para él enfrentarse con el cáncer que lo alejó por dos años de los escenarios.

-¿Cómo te gusta contarte?

En realidad no tengo mucho que hablar de mí, pero me gusta mucho hablar de mis proyectos, de mi música y de que por fin escribí un libro, lo tengo casi todo hecho, he plantado un árbol, he tenido un hijo y he escrito un libro, y ahí sí que cuento cosas que me pasan por la cabeza o que me han acompañado a lo largo de mi vida.

-Ahora te avientas un triplete, gira, libro y disco

Eso viene a colación de que cumplí 50 años en octubre pasado, 20 años de ‘La Flaca’ también se cumplieron, 20 años del grupo y pensamos en hacer un proyecto nuevo, pero un proyecto que tuviera algo especial porque es una celebración importante y así surge un disco, una gira y después como anecdóticamente salió un libro.

El disco es un disco doble con 21 versiones de nuestras canciones más conocidas interpretadas a piano y voz con algún arreglo de cuerdas y percusiones con el motivo de mostrar las canciones tal y como llegaron al mundo y a la hora de presentarlo en vivo queríamos hacer una gira para estar más cerca de la gente, en estos dos últimos años han pasado cosas importantes en mi vida y queríamos hacer un show en donde hubiera interactividad entre la gente y nosotros.

Y entre la idea de contar cosas y tener un show más íntimo con la gente, de ahí salió el libro.

Cuéntanos de la canción inédita de tu nuevo disco 50 palos

A Jarabe de Palo se le conoce por las canciones de amor que hemos escrito, me vienen a la cabeza La Flaca, El Lado Oscuro, Agua, Grita, Completo Incompleto, Déjame Vivir, pero nunca le había escrito una canción a una de mis grandes amadas que es precisamente la vida. Y en estos dos años que me diagnosticaron cáncer un día pensé que la vida se me escapaba y tomé una pluma y un papel y escribí Humo.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde el momento en que te diagnosticaron la enfermedad?

Cuando hablas de cáncer la gente lo asocia a la muerte y eso no es verdad, puede ser, el cáncer es una enfermedad grave y peligrosa y que puede en cualquier momento llevarte a la muerte, pero también es una enfermedad con la que puedes convivir perfectamente, de hecho, es un pasajero que llevas dentro y de lo que se trata es de que esté lo más dormido posible.

Mi filosofía ha sido el vivir el presente, no tengo fe en nada que no sea lo que veo, lo que toco y lo que siento.

¿Crees en Dios?

No, para nada, y tengo a una familia muy católica, pero no, no lo he visto nunca, ni he podido hablar con él nunca, yo creo en el momento, en el presente, en la naturaleza, creo en el ser humano, creo en mí, pero no en algo que no puedo ver.

¿Tu hija fue una preocupación para ti cuando te diagnosticaron cáncer?

Eso es lo primero que pensé, siempre ha sido mi angustia el no querer dejar a mi hija sola en este momento porque yo también perdí a mi madre muy joven y pensé que a ella no le toca eso ni a mi padre le toca perder a un hijo ahora, ni a mis amigos les toca perder a un amigo, entonces decidí que no me iba a morir.

¿Qué vamos a esperar mañana de ti en el Vive Latino luego de dos años no hacer música en vivo?

Venimos con un repertorio de canciones muy conocidas, venimos con un show muy rockero y creo que la gente nos está esperando.

Con información de Excélsior.