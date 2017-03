La secretaria de la Frontera Norte del PRI, Nancy Sánchez, fue muy enfática al señalar que el dinero que inviertan para la construcción del muro fronterizo, es un asunto que compete única y exclusivamente al gobierno de Estados Unidos, sin que ello deje de preocupar a México, porque pareciera que a la administración norteamericana solo le interesa levantar la valla a la luna.

La dirigente priista dijo puntualmente que “es precisamente en la Cámara de Representantes en donde se discute y son decisiones de ellos. Nosotros los mexicanos, el gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, los diputados y el gobierno entero están tendiendo puentes a través de la diplomacia para ver qué es lo que realmente nos preocupa”.

En entrevista, expresó que ahora por la rareza en las relaciones bilaterales entre los dos países, lo que se busca es tender puentes de entendimiento con la vecina nación del norte, pero en territorio nacional lo que importa ahora y por lo que se trabaja, como resultado de todo este escenario, es que los mexicanos tenemos que voltear hacia otros horizontes.

Dejó claro que el gobierno de nuestro país no se ha quedado cruzado de brazos, tan es así que el titular de la Sagarpa, José Calzada, está abriendo nuevos mercados para la exportación de productos alimenticios, como son países de América del Sur o de Europa; dijo que eso es lo que se tiene que hacer para que haya un buen intercambio y, además, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sea ventajoso para México, Estados Unidos y Canadá.

Al referirse nuevamente al muro, Nancy Sánchez dijo que “ya existe, por favor, muro que nace en el mar, cruza las ciudades como una serpiente de acero, y donde no hay muro hay desierto, un muro mucho más hostil y donde no hay desierto hay montaña y hay agua, es un muro que ya está y no nos debe de asustar, de ninguna manera, el muro ya existe y México se guía por un intercambio económico importante, se está repensando un Tratado de Libre Comercio que yo creo que es bueno”.

Con información de Excélsior.