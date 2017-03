Abuelita repartió ‘shots’ en playas mexicanas y se viralizó

El springbreak ya comenzó en algunas playas mexicanas, por lo que los complejos hoteleros se llenan de jóvenes estadunidenses que vienen a pasar sus vacaciones a nuestro país, aunque una abuelita es la que está robando cámara en esta celebración.

Tal vez existan estadounidenses que están cancelando sus viajes a México, pero hay otros (muchos) que están disfrutando de lo que los demás decidieron perderse. Sobre todo, cuando hablamos de la arena, sol y mar mexicanos.

Y como ejemplo perfecto tenemos a esta tierna y fiestera abuelita, Doreen Grett, quien gracias a su nieta se hizo viral en sus últimas vacaciones.

Doreen es de Colorado, por lo que el sol de Cabo San Lucas es lo de menos para ella, sin embargo, a diferencia de donde vive, acá en México prefirió hacerle frente al calor con un shot. Y claro, acompañada de unas cuantas “amigas” en traje de baño.

“Shot with the girls” se lee en la publicación de Doreen, acompañada de una foto en la que demuestra que el alma (y las ganas de fiesta) no tienen edad.

Payton Grett, su nieta compartió la foto en Twitter, la cual lleva hasta el momento más de 19 mil retuits y cientos de respuestas.

Pero esa no es toda la historia, pues una de las nuevas amigas de Doreen, Anna Maria, dio con la imagen y hasta compartió un video del momento.

“Amamos a tu abuela demasiado”, escribió junto al video.

Seguro Doreen sería la vocera ideal para la Secretaría de Turismo.

Con información de Agencias