Después de cuatro intentos por elegir al fiscal anticorrupción, el Senado inicia hoy el proceso de comparecencias para designar por un año a su titular, tras advertir senadores del PRI, PAN y PRD que debe cerrase el círculo de reformas que impidan más gobernadores corruptos con la complacencia de sus congresos.

En entrevista, el ex jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, dijo que ya se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero deben terminar los arreglos políticos entre el gobierno federal y los locales, particularmente cuando son de la misma filiación partidaria.

“No sólo hay laxitud en los mecanismos de control, sino impunidad, lo que multiplica la corrupción, porque hemos sido testigos de cómo se acreditan actos flagrantes de corrupción y no han sido castigados, por eso el Senado debe elegir un fiscal autónomo e independiente”, demandó.

Dijo que los congresos se han vuelto cómplices y los casos de Veracruz y Coahuila son emblemáticos, porque facilitaron los hechos de corrupción de sus gobernadores. Sin embargo, el nuevo Sistema Anticorrupción debe completarse para frenar ese tipo de delitos.

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusó que los congresos tienen responsabilidad en la corrupción, porque han permitido que la Secretaría de Hacienda pervierta la entrega de recursos al dejar partidas libres para “moches”.

“Por eso abusan sus gobernadores corruptos, porque no hay un control del dinero”, agregó.

En ese sentido el ex gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, dijo que si hay gobernadores o alcaldes corruptos en los diferentes partidos, es porque perdieron la mística de servicio que había antes y porque los partidos se equivocaron en elegir candidatos sin compromisos.

“De los casos que ya conocemos se advierte que no había compromiso de servicio. Yo creo que los partidos deben verdaderamente exigentes en la postulación de los futuros cuadros, que acrediten trayectoria, pero además no prestarse a la impunidad porque ya está en puerta el SNA y ahí se verá quién tiene o no compromiso en contra de la corrupción”, afirmó el priista.

Con información de Milenio