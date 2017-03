La actriz Camila Sodi prefirió no ahondar en los detalles de su relación amorosa con el futbolista mexicano Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como El Chicharito, durante la conferencia de la obra El otro lado de la cama, que protagonizará junto a su media hermana Tessa Ía, Sebastián Zurita, Erick Elías, Gloria Aura, Faisy y Fernanda Ostos, bajo la dirección de Ricardo Díaz.

La sobrina de Thalía, hija de Ernestina Sodi y expareja y madre de los hijos del actor Diego Luna fue tajante, pero respetuosa con los medios de comunicación, que aunque insistieron en el tema, no obtuvieron respuesta.

“Agradezco mucho su interés, pero no hablo de mi vida privada. Agradezco cuando me preguntan sobre mi trabajo y respeto el trabajo de los medios de comunicación, porque gracias a ellos podemos tener voz y ser escuchados. Nos dan la herramienta de la comunicación y son la vía hacia el público. Ojalá siempre seamos aliados y estemos de la mano. Sin embargo, me es muy díficil porque soy muy privada con mi vida personal. Es una delgada línea de respeto mutuo. Es muy personal si quiero o decido compartirlo”, señaló Sodi.

La actriz de 30 años debutará en teatro gracias a esta obra, El otro lado de la cama, escrita por el español David Serrano, que tendrá su estreno el 30 de marzo en el Foro Cultural Chapultepec.

“Es la primera vez que hago teatro aquí en México. Hice y estudié teatro en Nueva York y me tiene muy emocionada y contenta hacerlo en mi país. Hice obras estudiantiles en Nueva York, puse de Tennessee Williams, la del gato y una del tren (sic), no me acuerdo como se llama. Luego regresé y me puse a hacer cine y tele, no había hecho teatro aquí así que estoy muy nerviosa en hacerlo, porque es una mezcla cantar y hacer teatro por primera vez. Me siento muy cobijada con mis compañeros. Siento que les va a gustar mucho.

“Me toca cantar una canción de Amistades Peligrosas que se llama ‘Me haces tanto bien’ y compartimos otras como ‘Hace calor’, que fue un éxito en Argentina y España, y que es el tema final. Sin embargo, si le quitas las canciones corre como una obra de teatro, como sucede en la película, en la que parte de lo chistoso es ver a os actores cantar o mal cantar”, expresó Sodi acerca de su participación en El otro lado de la cama y en referencia a montajes anteriores que hizo, ganadores de Premio Pulitzer, como La gata sobre el tejado caliente y Un tranvía llamado deseo.

El otro lado de la cama es una comedia de enredos en la que dos parejas expondrán sus problemáticas ante el sexo, la amistad, las mentiras y los celos. Sonia (Camila Sodi) y Javier (Sebastián Zurita) llevan varios años viviendo juntos y han caido en la rutina y la monotonía, mientras que Paula (Tessa Ía) y Pedro (Erick Elías) viven el amor diferente, pues aunque uno considera que son una pareja estable, el otro no lo tiene claro. En entonces cuando se hace evidente que la mentira en ambas es una constante.

Las historias se entrelazarán y se cruzarán con la de un taxista un tanto misógino (Faisy), una chica sicópata y enamoradiza (Gloria Aura) y una actriz lesbiana (Fernanda Ostos), todos con una visión particular de a vida.

Entre escenas, cada personaje interpretará una canción, como sucedió en los montajes en España y actualmente en Buenos Aires, Argentina, donde los temas musicales son diferentes a los de México. Incluso tal situación sucedió en la versión cinematográfica española de El otro lado de la cama (2002). Es así como se escucharán temas de Jarabe de Palo, Soda Stereo, Caifanes y otros.

Es una comedia redonda y cada canción está puesta para ciertos momentos. Hay momentos fársicos, pero otros muy serios. Es una comedia, pero no significa que no hagamos las cosas en serio, porque las situaciones son las que hacen reír. Sin embargo, la obra habla también acerca de que venimos a vivir, a ser amados y respetados; venimos a no juzgar y a disfrutar tanto la soltería como el estar en pareja”, acotó Zurita, hijo de los actores Christian Bach y Humberto Zurita.

El director Ricardo Díaz, quien ha encabezado obras como El violinista en el tejado o Spelling Bee, aclaró que esta puesta en escena no es un musical y que aunque habrá escenas sensuales, serán muy cuidadosos con los actores.

“’El otro lado de la cama es una comedia de enredos y mentiras en la que veremos involucrada la amistad, el sexo y una serie de parejas divertidas cuyas historias se entrelazan. Es una obra de teatro con ocho canciones conocidas que le dan un toque dinámico y ágil, pero no es un musical.

“Estoy cuidando mucho a mis actores, porque hay un intercambio entre sábanas, hay cuadros muy sugeridos, cosas que no terminamos de ver, aunque sí hay algún flashazo interesante y sexy, pero mi intención siempre fue cuidarlos a todos. El espectáculo no gira en torno a una cama, porque hay escenas en un bar y los departamentos de cada uno”, concluyó Díaz.

SU VERSIÓN EN CINE

El otro lado de la cam, escrita por David Serrano, quien también es coautor de libretos como el del musical Hoy no me puedo levantar, tuvo su versión cinematográfica en España en 2002, protagonizada por Paz Vega y Guillermo Toledo, entre otros actores, bajo la dirección de Emilio Martínez-Lázaro.

EL OTRO LADO DE LA CAMA

Autor: David Serrano.

Director: Ricardo Díaz.

Elenco: Camila Sodi, Sebastián Zurita, Tessa Ía, Érick Elías, Gloria Aura, Faisy y Fernanda Ostos.

Producción: Cuatro pelucas.

Inicio de temporada: 30 de marzo, 2017.

Lugar: Foro Cultural Chapultepec. Mariano Escobedo 665, col. Anzures.

Horarios: Jueves 20:30; viernes 19:00 y 21:30; sábado 18:00 y 20:30; domingo 17:00 y 19:30 horas.

Costo: 600, 700, 750 y 850 pesos.

Con información de Excélsior.