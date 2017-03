Empresarios mexicanos inyectan en EU 18 mil mdd

Carlos llegó a California hace 10 años para hacer fortuna. El sueño americano de este empresario de 43 años inyecta a la economía estadunidense miles de dólares anuales y da empleo a más de 300 personas.

“No creo que le convenga al presidente Trump regresarnos a nuestro país, le estoy dando mi dinero, mi trabajo y le doy trabajo a sus ciudadanos”, afirmó Carlos Wellman mientras revisa el menú que están ofreciendo en las salas de cine tipo VIP de The Lot, el complejo cinematográfico más grande de San Diego y del que Carlos es propietario.

“La idea fue llegar a las comunidades y volvernos un club social, donde la gente tenga todo. The Lot se compone de un restaurante, bar, patio interior, exterior, una cafetería, un espacio de trabajo, juegos y las salas de cine con servicio de alimentos y bebidas a tu lugar. The Lot es para que la gente pase su día aquí”, relató.

The Lot requirió una inversión superior a los 17 millones de dólares. Carlos buscó alianzas con otros empresarios méxico-estadunidenses y en 2015 el proyecto abrió con dos sucursales en la ciudad de San Diego.

La Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos calcula que la inversión de emprendedores de nuestro país genera en esta nación más de un millón de empleos en toda la nación.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, las empresas mexicanas en Estados Unidos acumulan una inversión extranjera directa anual superior a los 18 mil millones de dólares. México es el séptimo inversionista extranjero en EU.

Por el contrario en 2016, las empresas estadunidenses en México, aportaron 10 mil 410 millones de dólares a la economía mexicana, de los 26 mil 738 millones de dólares que captó México por inversión extranjera directa, según datos de la Secretaría de Economía.

Carlos es uno de esos inversionistas. Nació y creció en la Ciudad de México. Después de estudiar una carrera en negocios, fue a San Diego de vacaciones y decidió quedarse. Afirma que el mercado estadunidense es, según sus cálculos, 60 por ciento más estable que el mexicano.

“Aquí el mercado no cambia, el dinero no se devalúa, no hay tema político, no hay temas revolucionarios o de seguridad. Temas que en México pasan todo el tiempo. Una vez que cruzas la frontera, las reglas cambian, las leyes son distintas, pero claras y se siguen al pie de la letra y si no te saltas ningún paso, logras tu objetivo y la inversión se convierte en ganancia”, aseguró Wellman.

Marcela Celorio, cónsul de México en San Diego, dijo que en San Diego viven un millón de descendientes de origen mexicano y 120 mil indocumentados. Alrededor de 300 mil paisanos tienen un permiso para trabajar en California, como el caso de Wellman, o el de Rodolfo Farber, director de Jaime Partners, una exitosa compañía de construcción y diseño que se ubica en el corazón de la ciudad.

Rodolfo es originario de Mazatlán, Sinaloa. Su socio, Alfredo Jaime, migró de Ensenada, Baja California. Ambos iniciaron trabajando en firmas pequeñas y juntos decidieron emprender un proyecto propio para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura en la ciudad.

Como primer requisito, el gobierno de EU les solicitó una inversión superior a los 500 mil dólares, la contratación de personal y certificaciones que hasta ahora deben de cumplir año con año a cambio de una business visa, o visa de negocios.

Jaime Partners ha desarrollado por lo menos 100 proyectos en la ciudad que van desde restaurantes, oficinas, parques y hasta centros comerciales.

Rodolfo reconoció que los retos se han incrementado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y aunque aún se desconoce si las reglas para estos empresarios mexicanos serán modificadas, se dice listo para sortear los cambios a fin de que Jaime Partners prospere.

“Hay incertidumbre, sí, y quizá hasta miedo, pero creo que nuestra compañía ha demostrado a la comunidad que somos los mejores en lo que hacemos independientemente de si somos hispanos. Sería bueno que el presidente le pregunte a nuestros clientes si nos quieren fuera del mercado”, retó.

Por lo pronto, ellos, como otros empresarios mexicanos, los que tienen recursos millonarios para comprar la business visa, generan cientos de miles de empleos e invierten millones de dólares en EU…

