Entre anécdotas sobre sus técnicas de actuación y experiencia siendo dirigido por Martin Scorsese u Oliver Stone, el actor Willem Dafoe inauguró las actividades del programa Talents Guadalajara, el encuentro entre la comunidad cinematográfica de México, Centroamérica y el Caribe.

Ante unas 200 personas entre actores, críticos de cine, cinefotógrafos, diseñadores sonoros, editores, guionistas y productores, el intérprete de El Duende Verde en la saga Spiderman sostuvo que le gusta trabajar con cineastas que se apasionan por su trabajo, por sus historias, porque es así como el actor se convierte en su obra de arte.

“Siempre trato de liberarme de mí mismo para lograr un personaje. Busco ser instintivo, como un animal, veo qué pasa y actúo”, mencionó Dafoe, quien de manera reciente terminó de filmar en San Luis Potosí el filme ‘Opus Zero’, de Daniel Graham, en el marco de la Master Class ‘Myself, myself, what have ye done?’.

Paul Shrader, Lars von Trier, Wener Herzog, Abel Ferrara, Wes Anderson y Spike Lee son algunos de los directores con los que ha trabajado en su exitosa trayectoria.

Entre otros temas se habló de la historia de su vida y bromeó sobre lo que en Wikipedia se puede leer sobre él. “Hay cosas que no son así pero una vez que están ahí ya no se puede hacer nada”, anotó.

“Vengo de una familia de gran tamaño en la que es muy importante que encuentres tu propia identidad. En mi familia hay gente muy talentosa que baila, actúa y canta pero por alguna razón yo me aventuré a probar de todo”, compartió ante las miradas y oídos de jóvenes de entre 20 y 35 años.

Más allá de su trabajo en películas como La última tentación de Cristo y Pelotón, el actor estadunidense señaló que le gustaría interactuar con el público sobre la actuación y cómo ha cambiado el cine, aunque reconoció que sería el público quien decidiría que le preguntaría.

De acuerdo con también director de teatro, quien participa en la 32 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), gusta de viajar porque sólo así, cuando te estás moviendo, puedes hacer cosas con amor e imaginación.

Bajo ese tenor el actor, quien comenzó a desempeñar su profesión desde los 20 años, indicó que aunque no piensa en que sea necesario hacerlo, le gusta viajar porque es parte del placer de vivir, de aprender.

Con información de Excélsior.