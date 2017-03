“Nadie me va a quitar mi feminidad”: Edith González

En agosto, Edith González confesó a través de redes sociales que le encontraron tejidos cancerosos en la zona del abdomen, noticia que lejos de deprimirla le inyectó poder para salir adelante y vivir al máximo.

En los meses siguientes la actriz ha publicado fotos donde resalta su feminidad y sonríe ante la adversidad. Ayer acudió al reconocimiento que le otorgó la revista Quién, al nombrarla una de las 31 mujeres más amadas y ahí enfatizó ante los micrófonos su optimismo.

“Los que tenemos enfermedades terminales sabemos lo que significa y no vale la pena tomárselo en serio; hay que tomarse en serio los tratamientos, la cura, la ciencia, pero por dentro hay que vivir y ser feliz. Construirte y empoderarte”, dijo Edith.

“Nadie me va a quitar mi feminidad, ni mi sexualidad. Nadie me va a quitar mi sensualidad y, por encima de todo, mis ganas de amar”, agregó.

De su tratamiento no quiso dar detalles, pues lo consideró un tema delicado del que quiere hablar con más calma, y adelantó que será a través de un libro. Sin embargo, aseguró que se siente saludable.

“Me siento bien casi desde el segundo mes que fui diagnosticada, afortunadamente estuve en manos de grandísimos doctores y estuve muy bien asesorada”, dijo, recalcando la importancia de que las instituciones médicas ofrezcan a la comunidad tratamientos preventivos.

“Los seguros no pagan tratamientos preventivos, solamente cuando ya estás enferma. Hay muchas aristas en el sector salud que tienen que cuidar, ya he platicado con representantes, y pregunto, ¿por qué no se toma la inmunología, que es la tendencia del siglo XXI como punta de lanza para salvar vidas?

“Si estamos ante un mundo controversial, inventemos nuestras formas. Lo mío en este momento es reinventarme, revivir y amar a profundidad… Todo tratamiento alternativo se vale, si te hace sentir que vas a estar bien, pero no hay que dejar de lado la ciencia”, aconsejó la actriz.

Edith adelantó que el sábado comenzará rodaje de una película.

“Es una trama compleja sobre una revolución. Estudié mi papel de mamá de la protagonista de siete años y cuando tiene 17.”