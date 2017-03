El Ejército seguirá en las calles; es exigencia ciudadana: Cienfuegos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que el Ejército Mexicano se mantendrá en las calles pues es una exigencia de los ciudadanos, y además ampliará su presencia en las distintas regiones del país. Hizo el anuncio antes de recorrer los terrenos donde se construye el cuartel para una brigada de la Policía Militar, con influencia en municipios de Coahuila, Chihuahua y Durango.

‘‘Lo que estamos buscando es diversificar a nuestra gente, tener mayor cobertura en el territorio nacional; esa es la orden que tenemos del Presidente: que abarquemos más espacios donde podamos brindar certeza a la sociedad’’, dijo en breve entrevista, acompañado por el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

El titular de la Defensa Nacional aseguró que la presencia militar en las calles depende de una orden presidencial, pero también de la exigencia de la sociedad.

–¿A corto plazo, los militares no se retiran de las calles? –se le preguntó en entrevista colectiva.

–No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos, no es nada más la orden del Presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos, y ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el Presidente no ordene lo contrario.

El general llamó al Congreso de la Unión a resolver el proyecto de ley de seguridad interior que avalaría la presencia del Ejército en las calles y delimitaría las facultades de cualquier autoridad en el combate a la delincuencia y la prevención de los delitos.

‘‘Hay que preguntarle al Congreso, a la Cámara de Diputados específicamente. Lo hemos dicho desde hace 10 años, yo creo que ya es necesaria (…) obligar a todo mundo a tomar su responsabilidad, al Ejecutivo federal, al Legislativo, al Poder Judicial, a los estados y municipios, a quienes administran y procuran la justicia, a que cada uno haga la tarea que le corresponde (…) entre mejor policía haya, menos militares; esa es la idea de la famosa ley de seguridad interior: generar las condiciones para que haya una ruta crítica y que el Ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles’’, señaló.

Citó el ejemplo de Tamaulipas, donde la presencia militar es indispensable ante la racha de violencia que protagoniza el crimen organizado.

‘‘En Tamaulipas estamos atendiendo los mismos problemas, con las limitaciones que nos impone la falta de la ley de seguridad interior, pero vamos a seguir atendiendo, ayudando a la gente y apoyando a los gobiernos y a sus policías’’, indicó.

Dijo que el cuartel en San Pedro, en la región de La Laguna, de Coahuila, será similar al que funciona en Apodaca, Nuevo León, desde febrero de 2016, donde se alojan más de 3 mil elementos de la Policía Militar que se despliegan en aquel estado, en Coahuila y San Luis Potosí.

El propósito del nuevo edificio ‘‘es dar instalaciones dignas a quienes están todos los días sirviéndole al país y a la sociedad’’, dijo al iniciar el recorrido, al que también fueron invitados empresarios de la región ‘‘para ver en qué pueden ayudar’’.

Cienfuegos también visitó las instalaciones de bases militares en Viesca, Allende, y de un regimiento de caballería motorizada en Piedras Negras. El funcionario federal, que llegó a Torreón el miércoles por la noche, se refirió al cambio en las condiciones de seguridad del municipio.

‘‘Me da gusto ver cómo está la ciudad, comparado con hace cuatro, cinco años. Es muy satisfactorio ver cómo se mueve la gente; vi un paseo de ciclistas; es algo diferente a lo que hace pocos años vivíamos aquí’’, anotó Cienfuegos.

Con información de La Jornada