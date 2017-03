CON MAYÚSCULAS

CIEN DÍAS.- Se cumplen hoy los primeros cien días del gobierno del maese Alejandro Murat Hinojosa. Parece que fue ayer, dijera Manzanero, cuando arrancó la administración con las mejores expectativas habidas y por haber, expectativas que se mantienen, porque es muy poco el tiempo para hacer una evaluación de un gobierno que no ha podido despegar cual debiera, por cuestiones diversas; el hoyo económico que dejó el Gabo, una de ellas. Luego, a AMH algunos funcionarios no le han acompañado en la talacha, hay voces que critican que no haya un Plan Estatal de Desarrollo. De ello os parlé no hace muchas lunas, por eso algunos suspicaces echan calabaza… Diputados del PT dicen que no puede haber resultados, porque no hay un documento orientador. Lo real es que el balance que se puede hacer de estos primeros cien días es, quizás, la preparación de una agenda completa de acciones prioritarias para Oaxaca. Cierto, se ha carecido del chelín para acometer tareas precisas; tampoco se ha concluido la investigación para enjuiciar a las ratas del sexenio pasado, pero se tiene idea. Dicen algunos que en el “dream team” hay conflictos de intereses y que ha habido manga ancha para el Cártel 22. A ver qué dice hoy el Number One…

“LA CELADORA”.- Mientras el Number One hace lo suyo, algunos del equipo nadan de a muertito y prefieren escurrir el bulto y no confrontarse. El caso del que maneja Coplade, el Celestainus, es una prueba. Llegó con la escoba a barrer cuanto oliera a ratería, pero no fue él quien se echó el trompo a la uña. Creó un pequeño monstruito a quien identifican ya como “La Celadora”. El mote se lo ganó a pulso la individua a la que Celes habilitó como su jefa Administrativa, porque la señora, Ana María Cruz Vasconcelos, se conduce en toda la Ciudad Judía con una altanería y prepotencia tan hijas de la mañana, como si nunca se le fuera a acabar el puesto… Me reportan que la Doña, que en sexenios anteriores ha sido todo y sin medida, se pasa de rosca aprovechando que Celes para evitar la fatiga la invistió de un poder tal que parece la cancerbera del complejo administrativo. Para empezar, llegó y les gritó: ¡Se van a ir todos!, y les pide sus renuncias en un tono por demás humillante. Alonso no tiene los suficientes para hablarles y parejo. Calló a Constantino Pérez Morales, de Planeación para el Desarrollo, único que taloneaba y adiós con todo y gente. El personal de base muy molesto con la cancerbera por su lenguaje impropio y majadero.

LIMPIA COMPLETA.- La Cruz usó al chismoso number one Felipe Santiago Hernández, para correr gente y de coordinador lo bajó a director. Le dio piso a Hilda Gutiérrez Velasco, de Capacitación, y no quería irse. Mandó al averno a Luis Andrés Chávez Vera, primo de Gerardo Albino, lo sacaron gacho, de un día para otro; al Jurídico, Antonio García Cordero; al Administrativo, Rubén Cuevas Velásquez; al asesorazo de Don Ferruco, Ismael Santiago Piñón; la consentida Mayra Esparza Pérez, que se hacía la importante, lo mismo que a Mónica García Velásquez, de Fortalecimiento Institucional. No quiero a nadie de los gabinistas, fue la orden y… Corrieron a coordinadores regionales y jefes de módulo, como Héctor Rodríguez Benítez, que estaba en la Cuenca; Adalberto Ruíz Cárdenas, en Sierra Sur; Eliseo Reyna Altamirano, en el Istmo, pero radicado en Ixtepec; al maistro -¿de la 22?- Teodosio Ángel, que estaba en María Lombardo de Caso, también adiós; Pedro Sánchez García, de Pinotepa Nacional, al averno. Otros jefes de módulo fueron Miguel Álvarez Castillejos, en Puerto Escondido; Ángel Tereso Antonio, en Ocotlán de Morelos y Primo Aquino, de Tlacolula. Son pocos los que quedan, la cancerbera se los enchipocla este mismo mes…

ENAJENADOS.- Actúan como poseídos. No hay poder humano que los detenga. Tienen el ejemplo de sus mentores, los capos del Cártel 22. Y pensar que en manos de esos deschavetados pondrá el gobierno el futuro de los chavales de este Oaxaca nuestro. Os parlo de los jovenzuelos que con la casaca de estudiantes normalistas hacen lo mismo que sus dignos maestros de la CNTE. Anteayer, os esbozaba la víspera, por sus canijas pistolas se apostaron frente al Palacio de Gobierno, e instalaron sus casas de campaña, esas que les obsequia el Peje, en un plantón que dicen va a ser indefinido hasta que no les cumplan sus demandas… como anteayer no tuvieron mucho eco, ayer arrancaron el día secuestrando camiones del transporte urbano y de trasnacionales, que llevaron al sitio de su plantón. De esos huevos. Si esto no le gustó a la gente, que arman despiporre en la terminal de autobuses del ADO, la cual bloquearon en sus accesos, pero al final “hicieron el favor” de liberarlo. Los ojales están obsesionados en lograr la contratación de los egresados desde 2015, sin examen, piden se mejore la infraestructura de 11 escuelas normales, para tener mejores condiciones para cumplir con sus planes de estudio, cuando lo que hacen es grillar.

PENSIONES, ACUERDO.- Alguien les quiso amarrar navajas al Bigotón Hernández Fraguas y a Javier Villacaña, pero ayer finalmente se pusieron de acuerdo para que se haga una investigación sobre el Fondo de Pensiones de las tres últimas gestiones municipales y si se encuentra una anomalía, sancionar de acuerdo a la ley. Toño y Javier acordaron que “cualquier situación que se presentara pudieran aclararla, encaminarla y resolverla de manera conjunta”, explicó el ahora secretario de Administración, quien puso al alcance de su relevo el informe financiero sobre la situación que guardaba la administración pública municipal… En la explicación final del asunto de Pensiones del municipio local, queda claro que mucho del conflicto se originó en la falta de cumplimiento del gobierno de Gabino Cué en el pago de 42 millones de pesos que se ocuparon en pagar las obras del andador semipeatonal, responsabilidad directa del gobierno estatal. En este asunto, hay que decirlo, hubo quienes aprovecharon la confusión que causó la desinformación sobre el tema, para tratar de enfrentar a los dos funcionarios. Dimes y diretes y ojales que atizaron el fuego. Parece que la cordura llegó al final de cuentas por los dos bandos.

Y LO QUE FALTA.- El gobierno de Gabino no ha podido solventar 7 mil millones de pesos, según la auditoría que realizó a su gestión la Auditoría Superior de la Federación. Y si fueron 30 mil melones los que se embolsaron en esa gestión, como que es poco lo que le reclaman. Han sido 134 las denuncias penales presentadas contra ex servidores públicos de Cué, de las cuales 83 están relacionadas con simulación de reintegros en comprobación de los recursos, a petición de la misma ASF. Las observaciones en el 2015, según los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública, ascienden a mil 235 millones de pesos… En total, los ex servidores del gobierno de Gabino no han solventado 6 mil 264.7 millones de pesos. Entre 2011 y 2014 le hicieron observaciones por un monto de 7 mil 195.6 millones de pesos, de los cuales únicamente pudieron comprobar 930.9 millones de pesos. Los 6 mil 264.7 millones de pesos pendientes de solventar orillaron a la Auditoría a iniciar 314 procedimientos resarcitorios. Como se observa, las indagatorias al manejo de billetes en la administración pasada siguen su curso, habrá que ver el tiempo que se lleven para dictaminar si meten al tanque a los responsables o si borrón y cuenta nueva.

LAS DE RIGO TOVAR.- ¡Aguas!, ¡Ahí viene el Loco! Como si se tratara de su papi, los seguidores del Peje, gritaban al anunciar la presencia del Trump tabasqueño el sábado 18 en la ciudad. Viene en campaña, violando las leyes. Armando Contreras, el que fuera maletero de la Mexha, razón por la cual hasta titular de la Secretaría de los yoporos fue, hizo el magno anuncio al borde de un orgasmo, me cuentan los que lo escucharon… Lo cotorro de esto es que reapareció públicamente el cuate que dejó en banquitos a la UABJO, el famoso “Chapito” Martínez Helmes, que ora sí dice, va por una diputación. En ese acto, además del saqueador de la Uni, estuvieron changos del PUP, aquella franquicia que le dieron al extinto Beto Pazos y que ora pretende mangonear su hijo Thorvald Pazos del PUP… Este viernes sesionan los magistrados del Poder Judicial para ungir como presidente interino del organismo al magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien cubrirá el interinato de Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera. Dijera el letrado: “Fornicatum est…” la titular de los SSO, Gabriela Velásquez Rosas, declaró ayer a Betillo Cruz que le estorba a mucha gente, por eso la permanente desestabilización a la dependencia. Pero que no se va… ABUR.