La mera verdad, dan ganas de sumarse a la decisión anunciada por uno de los columnistas más leídos en el periodismo oaxaqueño. Palabras más o palabras menos, dicen los lectores, que dijo el experto periodista: “ Yo me iría al EXILIO si en 2018 ganara el peje de Macuspana”. Desde luego no sería el único en sentir y pensar de esa manera. El pueblo de USA ya está VIVIENDO en carne propia lo que ocurre en casos como el que se empieza a prever en nuestro país. Si desde ahora ha venido causando serios problemas, qué sucedería si el eterno candidato llegara a sentarse en la silla tan deseada por ÉL. Por lo pronto, alguien que ni por asomo daba muestras de cierto tipo de locura, YA fue depuesto de su alto cargo en el SENADO. ¿ Qué tornillo se le habrá aflojado a Bar Bosa? Por lo pronto, le quitaron la COORDINACIÓN de los SENADORES de SU partido (tan partido), por haber declarado públicamente que ÉL apoyará al MORENO para la PRESIDENCIA de México. De hecho, algunos de sus correligionarios ya se han ido moviendo “palotrolado”, pero NO han actuado con tanta “ingenuidad” (muchos mexicanos empleamos otra palabra). Peeeero…además, está ya en plena bronquitis con la mujer que “manda” en sus colores políticos o lo que queda de ellos. Y aún hay más…anuncia que recurrirá a “las autoridades” para ampararse y evitar que le quiten su cargo. Nada más hará falta que se queje ante Mr. Trump y también le pida ayuda… ¡Por sus colores los conoceréis! Pero ESO no es todo… A la preciosa mujer que fue a tomarse la FOTO con el “candidato avalado por Romo”, así muy de cerquita y con ojitos medio acaramelados…también la quitaron el cargo político en el que venía cobrando sus buenos centavos. ¿Y ahora quién podrá defenderla? Ni por la celebración del Día de la Mujer la perdonaron…tanto por un pequeño gustito. Peeero…qué bueno que le hayan calmado los ánimos, porque de otra manera podría suceder algo grave. Ya se vio la enorme PRIocupación del líder nacional de ese partido, quien apenas hace tres días manifestó públicamente…que “ojalá que SU SALUD le permita llegar al 2018”. SÍ, se refería a “la salud” del “tromp” mexicano. Lo que nos hizo recordar (con mucha “preocupancia”…) que en diversos “momentos históricos de nuestro país”, se RETIRARON de la política (NO solamente de ese renglón) valiosos o importantes mexicanos. Y nunca se supo a ciencia cierta el motivo de “su enfermedad o del accidente ocurrido”. Por lo pronto, a los OAXAQUEÑOS (pero también a los chiapanecos, a los guerrerenses, a los michoacanos…) NOS debería PREOCUPAR SERIAMENTE, lo que sucedería en caso de consolidarse la idea, el PLAN en marcha, de REBELARSE totalmente contra la SEP, que es la INSTITUCIÓN que DEBE REGIR la EDUCACIÓN que se imparte a la niñez y a la juventud en NUESTRO PAÍS. ¡Qué bonito y qué fácil…! ¿Verdad? Que el GOBIERNO FEDERAL mande TODO$$$$$…pero que cada estado decida lo que quiera y como quiera…y lo dejen vivir en la ANARQUÍA…Pues, seguramente JD podrá ver y vivir lo que traiga el 2018 para los MEXICANOS. Su edad así lo indica, de acuerdo con el PROMEDIO nacional de VIDA. En el caso nuestro, aunque el PROMEDIO familiar rebasa plenamente los 90…hay que ser realistas y empezar a preparar las maletas.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García