Estudiantes y padres de familia denunciaron que el profesor de historia de la Secundaria General Numero 38, de Aguascalientes, acosa a las alumnas, a quienes acostumbraba toquetear y besar.

“Cuando estaba sentado en su escritorio nos hablaba y nos empezaba a sacar platica y nos daba besos en los cachetes, nos enseñaba su espalda porque tenía tatuajes o tiene tatuajes, se recargaba en nuestros pechos, a mí me llegó a ver la falda, me la baj, el día de la foto traía una blusa pegada y me vio los pechos “, dijo Alicia, una de las estudiantes.

Fueron las alumnas las que cansadas de la actitud del maestro decidieron grabar el momento en el que presuntamente el profesor besa el cuello de una las estudiantes.

“A mi amiga le besaba el cuello y le veía las piernas también, una vez le quiso agarrar más debajo de la panza. Tenía fotos de ella, bajó fotos de ella de Facebook y las tenía en su celular “, comentó Carmen, otra de las menores.

Según las estudiantes de tercero de secundaria, el director de la escuela tenía conocimiento de las actitudes del docente pero nunca hizo nada por lo que decidieron evidenciarlo a través de un vídeo

“Si no hace nada, lo defiende. De hecho, nos pusieron cámaras en nuestros módulos para ver con cualquier maestro que nos vieran platicando nos llamaban la atención a nosotros”, detallaron.

Tras la denuncia, el director de la escuela Carlos Álvarez Carmona informó que se realizará una investigación a fondo con los alumnos y el docente para determinar si existe una responsabilidad por parte del maestro

“Hasta antes del día de ayer de las 22:00 horas hacia atrás no tenía ningún conocimiento fue a partir de 10:00 a 10:30 que me enteran para que me pusiera a trabajar haciendo una investigación al interior del aula para deslindar responsabilidades”, explicó.

El profesor de historia no será dado de baja de la escuela hasta que terminen las investigaciones.

“Hasta donde yo sé, nadie puede ser juzgado a priori, hasta que no se agoten las instancias, entonces de acuerdo a lo que procede se hará una investigación por parte de las autoridades correspondientes”, agregó.

Las alumnas también delataron que en alguna ocasión el docente acompaño a un estudiante al baño.

“Una vez estaba según él dando clases y un chico le dijo que si podía ir al baño y le dijo si yo te acompaño y se paró y lo agarro de la mano como si fueran novios y luego este chavo nos contó que ya cuando llegaron al baño lo estaba obligando hacer del baño delante de él , ósea que quería ver como hacía del baño él niño y él le dijo que no se metió a otro baño y estaba muy molesto el maestro porque le dijo que no”, sostuvo Alicia.

Para las autoridades educativas el vídeo pudiera estar editado, pero no hay duda de que la actitud del docente es muy sospechosa; sin embargo, los estudiantes aseguran que el maestro si toca a las alumnas

“Las toquetea, se la pasa abrazándolas y les dice de cosas“, expreso José, otro de los estudiantes.

Por lo pronto, las investigaciones iniciaron para determinar qué acciones se emprenderán en contra del maestro.

Con información de Excélsior.