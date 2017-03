La sequía somete a Oaxaca

Únicamente con afán protagónico, con la intención de figurar o artimaña para distinguirse, diputados oaxaqueños piden al gobernador del estado que solicite la declaratoria por sequía extrema ante el Fondo Nacional de Desastres Naturales, demostrándose una vez más lo que ya sabemos, que los diputados son ignorantes y analfabetos funcionales, además de carentes de cultura científica, porque no nada más los expertos saben que Oaxaca tiene dos estaciones, sino que lo sabemos todos, de noviembre a mayo es la estación de sequía y de junio a octubre la estación de lluvias. Abril y mayo son los meses más calientes y de sequía extrema del año, todos los años dese hace siglos.

Para información de los ignaros diputados, al norte y sur del trópico de cáncer y capricornio, respectivamente, hay cuatro estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Entre los trópicos con el ecuador al centro, donde se ubica Oaxaca a 17 grados L.N. únicamente dos estaciones, la de lluvias por temporada de ciclones y, la de sequía o estiaje, justo en la que estamos desde noviembre y, no lloverá ni una gota, excepto por algunos chaparrones en abril, hasta que comiencen los huracanes en junio, así que la declaración de legisladores: “Sequía somete a Oaxaca” es un desatino o impostura porque es obvio que así es y no se puede hacer nada porque siempre ha sido así. Lloverá, diluviará, habrá inundaciones, torrentes y aguaceros por huracán hasta que comience la temporada, mientras el clima será caliente, quizá bochornoso, pero seco en función de la estación de estiaje, así que decir que la sequía extrema persiste en 20 municipios del istmo y otros 24 más , en donde más de 5 mil productores están afectados, equivale a afirmar que el sol brilla y nos va a calcinar o la Tierra es redonda y se van a caer los de abajo, y por eso hay que pedir apoyos al FONDEN porque no hay agua; pero no hay porque no llueve en todo el estado desde octubre, cada año hay más gente y no se hacen presas para detener los miles de kilómetros cúbicos del vital líquido que se regresan al mar en función del ciclo hidrológico. Es normal que no llueva en esta temporada y, si algún año sucede, será entonces que se pueda hablar de cambio climático en serio, mientras todo lo que se diga son anécdotas de fanáticos verdes y legisladores ignaros en busca de protagonismo o imagen política, comportándose como charlatanes que creen todos son de su misma condición, que de ciencia no sabemos nada.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez