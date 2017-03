Cotillard sorprende con sus grandes labios al estilo Jolie

La actriz francesa Martion Cotillard sorprendió con su transformación física en Instagram, al lucir unos grandes y carnosos labios que recordaron a los de Angelina Jolie, pues muchos de sus seguidores no dejaron de comparar su nuevo look con el de la ex de Brad Pitt.

La ganadora del Oscar en 2008 por La Vie en Rose publicó en la red social unas imágenes de su nuevo aspecto, con una voluminosa boca que no tiene nada que ver con una intervención quirúrgica ni con el uso de colágeno, sino con su caracterización para su personaje en la película Rock’n Roll del director Guillaume Canet, quien además es su marido en la vida real.

“Ser … o no ser … Rock’n’roll #rocknrolllefilm @guillaumecanetofficiel”, escribió junto a las imágenes, en las que etiqueta a su esposo, Guillaume Canet, que dirige y coprotagoniza junto a ella la cinta Rock’n Roll.

En la comedia, que en Francia se estrenó el pasado 15 de febrero, ambos se interpretan a sí mismos y parodian sus vidas.

En 2016, Cotillard protagonizó con Pitt el filme Allied, donde la prensa del corazón se especuló un hipotético y fugaz romance con el actor, tras su publicitada ruptura sentimental con Jolie.

La parisina de 41 años es imagen de la firma de moda Christian Dior, es activista de UNICEF, medioambientalista y participa en la campaña contra el riesgo de extinción del tigre de Sumatra.

