CON MAYÚSCULAS

EL SOCIO DE TENORIO.- No podía ser de otra manera. Mario Constantino Félix Pacheco, popular entre la tropa como la María Félix, resultó ganador en la contienda por la dirigencia de la Sección 35 del SNTSA, es decir del sindicato de los trabajadores de Salud en Oaxaca. ¿Por qué debía que ganar? Por la sencilla razón de que él estaba en funciones; él tenía el padrón a modo para maniobrarlo a su antojo; él disponía de los recursos de los SSO y de los propios compañeros, para orquestar a todas margaritas. Y el que quería volver a mamar del Sindicato porque ya le había gustado, el Jenobembo, bailó con Chencha… Incluso el Genovevo Alcatraz fue arrojado al tercer lugar, porque Alberto Vásquez (puro canijo arista) quedó en segundo, debajo de María Félix. Valieron bolillo los intentos de los tricolores, con “La Honesta” a la cabeza, por hacerse del Sindicato vía Jenoé. La María Félix, el socio de Germán Tenorio, se los llevó al baile y por mucho. O sea que el “Tin tán” seguirá reinando en el Sindicato con el que hizo grandes bisnes, gracias a las complicidades que tejió con el que tiene todas las intenciones de perpetuarse en el poder. Pregunten en los SSO quiénes hicieron negociazos hasta hace cuatro meses…

LO VEN CADÁVER.- A ver en que termina lo que dijo el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, que ya da por cadáver al loquito de Tabasco y le pronóstico pocas posibilidades de llegar a Los Pinos, en caso de ser candidato a la presidencia. En entrevista con el devaluado Teacher, el que por acusar sin fundamento y por sus grandes bisnes con todo y ñorsa salió botado de Taravisa; el dirigente del tricolor recordó que el líder de Morena “tuvo un ataque, se cansa rápido, se pone de mal humor”, por lo que ve poco probable que avance con éxito con esa “aspiración recurrente por casi cada dos décadas de llegar”. También dijo qué hay información de que sus hábitos no son los mejores para mantener una buena salud… Tras esa entrevista, en la que el Teacher quiso emboletar el líder del RIP para que se sumara a su odio con José Murat, el locutor y comentarista terminó agarrando tu tuiter y pedir disculpas públicas al de Ixtepec por haberlo calumniado no más por odio inducido casi al iniciar el presente siglo. Ochoa le dijo a Joaquín que Pepe es de los mejores operadores políticos y que fue pieza clave en el Pacto por México, y así lo tuvo que difundir el wey, a manera de disculpa. Cosas de esta triste y pérfida vida.

HAY QUE ACLARARLO.- Caminó en redes el asunto de que “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permite la manipulación de licitaciones millonarias para obras de caminos y carreteras, favoreciendo a empresas familiares”. Y es que el 5 de enero pasado, la SCT emitió la licitación de un paquete de 9 obras en la costa oaxaqueña, por un monto de 48.4 melones, en cuyo dictamen fue favorecido un consorcio de empresas ligadas a un funcionario. Se trata de ARACENA Construcciones S.A. de C.V. de Jorge Aroche, padre del actual subsecretario de Planeación y Programación de la Secretaria de las Infraestructuras, Alejandro Aroche Tarasco… Añade la información que para acceder a las millonarias obras, ARACENA se alió con Servicio de Terracerías, Asfaltos y Construcción S.A. de C.V., propiedad de Antonio Vargas, así como Estudios, Proyectos y Dibujos S.A, de C.V. de Víctor Palacios, todos afiliados a la CMIC. De acuerdo con socios del gremio empresarial, dichos constructores han querido manipular las elecciones internas del organismo, quienes buscan favorecerse de manera económica. Al margen de que se observa como un chisme interno entre los afiliados a la camarita en cuestión, los señalados deben aclarar esta situación porque no habla nada bien de quienes andan en el servicio público.

UN DIRECTOR ZOMBI.- Su “manita” lo revivió y lo hizo candidato a presi de su pueblo en las elecciones de julio de 2013 en San Agustín Amatengo, Ejutla, y ora él, presi municipal de la cabecera distrital, Ejutla de Crespo, Leonardo Díaz Jiménez, “manito” de Natividad Antonia de los mismos apellidos, decidió hacerlo su director de Obras, porque era este muchacho zombi Leninguer Raymundo Carballido Morales, quien llevaba la obra de la familia, era de los suyos, de los cercanos, por eso fue que lo revivieron con todo y que ya lo habían dado por muerto, y por eso lo hicieron ganar la elección mencionada… Chulada de chuladas que sólo ocurren en Oaxaca. Este Leninguer, según primicia hace casi cuatro años de TIME, estando “legalmente” muerto, porque lo habían desaparecido del mapa para evadir la acción de la justicia por una violación tumultuaria en la cual participó, tuvo que abstenerse de ejercer el cargo que ganó, incluso fue huésped de la Dixco (tel) por un par de años y fue liberado por esas “fallas” que suelen llevar los expedientes de la justicia a la oaxaqueña. La verdad es que lo liberaron por las presiones del PAN, que en ese entonces aún no rompía con el gobierno del cambio. Chuladas, pues…

PUEDE HABER SANGRE.- Al margen del oportunismo con que actuaron los del FPR este lunes cuando cerraron carreteras y bloquearon los complejos administrativos Ciudad Peluche y Ciudad Judía, acciones que coincidieron con la movilización de otros ojales, es obligado preguntar dónde madres estaban -y están- los negociadores y apaga-fuegos políticos que no logran contener uuuuunna sola de las friegas de esos guangos, con todo y que anuncian con anticipación lo que piensan hacer. Lo anuncian para que los negociadores actúen, pero parece que no tienen ni idea de cómo y qué negociar… Ese accionar que afecta a la gente, el lunes estuvo a punto de desatar cabronazos entre los villanos de Otalo Padilla y chupatintas que fueron materialmente secuestrados por esos desgraciados en Cd Peluche. Cerraron las puertas que dan a la carretera 190 y las de la parte de atrás. “¡Aquí no sale nadie!”, gritaban, valiéndoles madre que las trabajadoras tuvieran que salir a recoger a sus hijos a la escuela, otras a darle de comer a sus familias. Y ni un pinche tecolote, ni guardias de seguridad a alivianar a la gente. Ni la parte oficial, ni el sindicato movieron un dedo por los trabajadores. Pocamadresco. Aguas con las aguas…

DE ACÁ Y DE ALLÁ…- Donato Casas, el que se decía hasta podría ser quien partiera el queso en Finanzas y quedó de subsecretario en Administración se va a la Secretaría de Salud, seguramente al manejo de la pachocha que fuera motivo de discordia en el pasado, ya ven que hasta la muerte de Pérez Gavilán se dio. Se dice que en lugar suyo va Carlos Melgoza, quien fuera el de Finanzas con Javier Villacaña en el trienio pasado. Hoy es subsecretario de Desarrollo y Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos… Fue motivo de chunga en redes sociales la denuncia de que se estaban pidiendo “moches” en Ventanilla Única de pago de los adeudos por parte de la Secretaría de Economía. La nota la bajaron y ya no se pudo saber a ciencia cierta que pex. El disminuido titular de la SE, Mario Rodríguez Socorro, promueve tianguis en San Lázaro, lo pesado de empresas e inversiones lo lleva el Instituto del Emprendedor… Que dicen los capos del Cártel 22 que por falta de recursos no hay acuerdos con el gobierno. Eloyito López señala que pese a que saben que hay dinero para la regularización de los más de 3 mil profesores, e incluso ha sido reconocido por la SEP, las autoridades locales manifiestan lo contrario. O sea…

YO YA ME VOY…- Muy desangelado el acto para conmemorar los 88 años del rucailo llamado PRI en Oaxaca. Ni uno solo de los funcionarios de la administración estatal estuvo, y eso que se supone es un gobierno de origen tricolor, y la ceremonia la programaron por la noche para que no los pescaran con que hacen grilla en horas de trabajo. Las fotos del acto, daban pena ajena. Más de la mitad del sillerío desocupada y solamente hicieron acto de presencia la líder de la CNC, Lilia Mendoza; Maritza Vásquez Guerra, del ONMPRI; la pastora de los diputables priistas de Jalpan y Lino Velásquez, delegado de Sagarpa, y párenle de contar. A los demás quien sabe si les dio web, quien sabe si no los invitaron o tal vez el poder de convocatoria de Germain. Además, dicen los cuates, discursos sosos, sin la enjundia que le echó al asunto el Copetes y el propio Clavillazo… Que gran parte de la culpa de que la presa Yosocuta, en la Mixteca, esté a punto de secarse, es de la Conagua, que por décadas se ha hecho wey -o weya- con el desazolve del vaso y no le ha dado mantenimiento ni de chiste. Todos los desechos los avientan a la presa, y esto no lo ve ni lo oyen autoridades de toda índole. ¿Qué va a pasar? Que se lava a cargar el payaso, también…. ABUR.