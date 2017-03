El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no descarta apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador mientras la decisión sea tomada por la mayoría de sus militantes aseguró su presidenta nacional, Alejandra Barrales.

En entrevista, la líder del sol azteca mencionó que al interior de este instituto político no está cancelada la posibilidad de ir a la unidad de las izquierdas, lo que no se permitirá es que personajes a título personal impulsen a hombres o mujeres de otras fuerzas políticas sin antes someter a consenso de las bases esta decisión.

“¿Esta unidad de izquierdas incluye a Andrés Manuel López Obrador? Sí, por supuesto. Esta unidad de izquierdas incluye a todos que hoy pueden ser candidatos y que tenemos nosotros que definirlo. Mientras no sea una decisión del partido, nosotros tenemos que caminar en la ruta que esté planteando nuestro partido. En cualquier lugar del mundo quien decide militar libremente en un partido debe respetar sus normas internas”, comentó Barrales

Respecto de las acusaciones del senador Miguel Barbosa, quien aseguró que en su remoción como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Alta y en la suspensión de sus derechos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional impusieron “una sanción como salvajes”, Barrales Magdaleno dijo que su actuar ya representaba una amenaza y un peligro para el partido.

Sostuvo que Barbosa Huerta está en todo su derecho de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a presentar el recurso que considere pertinente, pero por el momento ya no es elegible y quien promoverá la línea política del PRD desde el Senado será Dolores Padierna Luna.

“En este partido a nadie se le cuestiona, a nadie se le persigue por manifestar sus preferencias políticas de ninguna naturaleza. Es importante señalar que no se trata del senador Barbosa, no se trata de manifestar preferencias políticas, de lo que se trata es de reconocer que en el Senado de la República la Fracción Parlamentaria, la coordinación, tiene en sus manos la línea política del partido, tiene en sus manos el manejo de recursos humanos, materiales, económicos en todo sentido y esto debe de estar a favor de nuestro partido”, agregó.

Barrales Magdaleno mencionó que son nueve los senadores los que ya no militan en el PRD pero aún gozan de los privilegios de la Fracción Parlamentaria en el Senado de la República, por lo que el CEN decidió, por mayoría calificada, dejarlos fuera de la bancada.

“Lo que nosotros vamos a seguir insistiendo es que a nuestro partido lo que lo hace fuerte son los militantes que crean en la línea de nuestro partido, eso pasa en todo el mundo, eso no quiere decir que no se pueda dar el debate, que no podamos discutir lo que le conviene a nuestro país, a nuestro propio partido, eso abiertamente se hace al interior pero mientras que no sea una línea de nuestro partido no podemos permitir que decisiones individuales sean las que nublen la posición del PRD”, resaltó.

