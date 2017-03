Asegura Gurrión que diputados se esmeran para recuperar credibilidad

En la LXIII Legislatura del Estado estamos haciendo un gran esfuerzo para demostrarle a la sociedad que ésta diputación quiere hacer una nueva historia, “la idea es que la sociedad recupere la confianza en sus representantes populares”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Samuel Gurrión Matías.

Agregó que se hace un gran esfuerzo para demostrarle a los oaxaqueños que ésta Legislatura quiere hacer un cambio, un trabajo distinto para devolverle la confianza en sus diputados y demostrarle al pueblo de Oaxaca que “queremos servirle, que somos diferentes, a pesar de que no hay recursos, pero hay talento”.

El diputado por el Distrito Electoral de Juchitán de Zaragoza, reconoció que se han escuchado reclamos, “con toda la razón del mundo, con mucha razón, porque la ciudadanía tiene la percepción que los políticos y los diputados, no atendemos, no escuchamos, no recibimos a la gente y tienen razón”, dijo.

Precisó que en ésta LXIII Legislatura, “nos hemos dedicado a trabajar, nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios para dar una nueva cara y dar una apertura distinta a la política que se ha llevado en años anteriores”.

Recordó que antes, los diputados solamente venían a levantar el dedo y eso cuando venían, las Comisiones Permanentes no trabajaban, no sesionaban y eso, pues la verdad es que da pena.

Por eso, agregó, con mucha razón el ciudadano tiene derecho a exigir y reclamar, por eso ahora, “queremos hacer un cambio, hacer un trabajo distinto y demostrarle a la sociedad que los diputados de ésta Legislatura queremos servir y decir que somos diferentes.

Admitió que los dos años de ésta LXIII Legislatura, tal vez es corto, pero hay que echarle ganas y proponerse hacer un cambio y concluyó que en el actual Congreso, no hay recursos económicos, pero hay talento para sacar adelante el trabajo legislativo.

Con información de Agencia JM