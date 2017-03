Se agrava la crisis en IP por la falta de liquidez: Canirac

Las empresas oaxaqueñas enfrentan graves problemas para el pago de nómina, insumos, deudas e impuestos, por la falta de solvencia económica, dijo este lunes el dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Onésimo Bravo Hernández.

“Seguimos esperando el rescate económico que se ofreció a las empresas de Oaxaca desde el año pasado”, dijo.

Tras señalar que el gobierno federal aún no radica los recursos ofrecidos a través de la delegación federal de la Secretaría de Economía y también del gobierno estatal, ni las participaciones federales para reactivar la economía local, señaló que es urgente que la federación envíe recursos a Oaxaca para superar los problemas de liquidez.

Apuntó que así como existe una crisis económica muy fuerte en la industria de restaurantes, también en otros sectores no se tiene solvencia económica y ello ha provocado la paralización de la economía.

Dijo que la mayoría de las empresas disminuyeron drásticamente su productividad y que a pesar de que existe clientela, la misma se redujo tanto que ni siquiera se obtienen ingresos para cumplir con las obligaciones laborales.

Anotó que la mayoría de las empresas ya tienen dificultades para el pago de nóminas, sobre todo porque han tratado de conservar empleos.

Asimismo señaló que también en el sector de micro empresas los comerciantes y prestadores de servicios enfrentan problemas para el cumplimiento de obligaciones con las autoridades municipales, por lo que urgió a buscar acuerdos que permitan dar una prórroga a quienes están endeudados.

Reconoció que ni siquiera los estímulos fiscales se han podido aprovechar debido a la crisis económica e indicó que los plazos de los meses de enero, febrero, marzo y hasta abril para pagar impuestos y derechos con descuentos, no benefician a la mayoría porque carece de liquidez para cumplir con sus obligaciones.

Añadió que es urgente que el gobierno federal envíe a la entidad los recursos del presupuesto para que se inicie la reactivación económica.

Admitió que gran parte de la economía local depende de la llega de los presupuestos, ya que ello permite que las familias oaxaqueñas tengan ingreso y puedan así realizar sus actividades normales y sin limitaciones.

De acuerdo al INEGI el panorama económico ha sido complicado en el último año, pues en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento se perdieron más de 5 mil 300 empleos, así como unos 9 mil trabajadores de servicio social, a los que se suman más de 7 mil que realizaban labores en materia de cultura, deportes y otros servicios recreativos.

Lo anterior, sin contar los más de 9 mil empleos que se perdieron en la agricultura y la ganadería, al mes de diciembre de 2016, así como unos 7 mil empleos más perdidos en el sector de la industria extractiva y de la electricidad.

Según el INEGI, en el sector terciario la pérdida de empleos fue superior a los 4 mil 600 en los últimos 12 meses.

QUEJA DE COMERCIANTES

En febrero pasado, la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Badiola, dijo que la situación económica no ha mejorado en Oaxaca, prueba de ello son las bajas ventas que se registraron para los festejos del Día del Amor y la Amistad, las cuales no fueron como en otros años.

Detalló que aún no se tiene circulante, “se espera que se destinen recursos de la federación para que se tenga una reactivación al realizarse obra pública; ahora se deberá esperar a la Semana Santa, para ver si las condiciones cambian”, señaló.

En este sentido, dijo que para los festejos del Día del Amor y la Amistad se tuvieron bajas ventas. “No se tiene circulante, pareciera que el gobierno sigue sin recursos, hace falta un incremento en las remesas, en la obra pública, pero esto aún no se tiene debido a que la federación tampoco ha destinado los recursos que se requieren”, detallo Merino Badiola.

A parte no se han pagado a proveedores, lo cual es una bolsa importante que podría generar una recuperación para el sector, por lo que esperan que la situación se regularice a la brevedad.

Mucho tiene que ver con los recursos federales, pero estos no han llegado y por ello se tiene una situación difícil, todos los años llegan hasta el mes de marzo, “pero en la actualidad se tienen problemas que se arrastran desde el mes de mayo del año pasado, el gobierno anterior dejó a la administración en buró de crédito”.

Aunado a ello se tiene inseguridad, comercio informal, hasta el gobierno federal no realiza nada porque solo sanciona a los comercios formales, pero no revisa a los informales quienes no pagan ninguna clase de impuestos, afirmó.

Sostuvo que el año será complejo, tan solo en el cobro de energía eléctrica subió un 100 por ciento, lo que hace todavía más difícil la situación pues se incrementan otros productos.

Se sigue con los problemas de comercio informal en el Centro Histórico, se tienen situaciones en contra y se trabaja en desventaja, “el año será complicado, no se sabe lo que va a pasar y la situación se hace complicada porque todo es más caro”.

GOBIERNO GESTIONA PRÉSTAMOS

De su lado, el pasado 26 de febrero, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Jorge Gallardo Casas dijo a Tiempo de Oaxaca que aún no se puede hablar de finanzas sanas, debido a que la administración del gobernador Alejandro Murat arrastra adeudos del pasado sexenio, lo cual complica la situación financiera.

El servidor público explicó que si bien en una medida apremiante, el titular del Poder Ejecutivo, logró “sacar” al gobierno de Oaxaca del buró de crédito, todavía padece la crisis económica que le heredó el gobierno del entonces mandatario Gabino Cué.

Recordó que una vez que solventó la deuda ante instituciones bancarias y estas retiraron a Oaxaca del buró de crédito, ahora se prevé solicitar un préstamo por mil millones de pesos para el pago de deudas a proveedores que heredó el pasado gobierno.

Recordó que como primer paso se abrió una ventanilla única para los proveedores, quienes presentaron sus Cuentas Líquidas por Certificar (CLC) y facturas, y ahora el gobierno de Alejandro Murat coteja que esas CLC y documentos por saldar correspondan a lo que la anterior administración dejó.

Gallardo Casas, explicó que se revisan las facturas para comprobar si corresponden a hechos comprobables si son empresas legalmente constituidas, que no tengan adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el gobierno del estatal.

Dijo que deben de estar en condiciones óptimas para recibir los pagos y a partir del monto total de cuánto es el adeudo, se implementará un programa de saneamiento financiero para pagar a esos proveedores.

Sería en un par de semanas se realizará el anuncio de ese programa de saneamiento financiero, sostuvo.

Los recursos provendrían –dependiendo de la bolsa total- se pediría un préstamo a mediano plazo.

Gallardo Casas, refirió que inicialmente en el mes de diciembre se había reportado un adeudo de 2 mil 200 millones de pesos, sin embargo al cierre de la ventanilla única se estimaba en mil millones de pesos, que sería el préstamo solicitado para el pago a proveedores.

Por lo pronto, el secretario de Finanzas confirmó que el gobierno del estado, ya salió del Buró de Crédito en que lo dejó Cué Monteagudo. “Ya salimos afortunadamente (del Buró de Crédito), se tuvieron que hacer unos pagos y así poder concretar (en un siguiente paso) los pagos a los proveedores que nos habían metido al Buró de Crédito. Ya estamos fuera”, apuntó.

Con información de Misael Sánchez