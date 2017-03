Old Man Logan, la inspiración de Logan

Todos sabemos que Logan es la película recién estrenada del Universo Cinematográfico de Marvel, Old Man Logan es una serie de cómics de Wolverine que le es familiar a muchos lectores, cómics que forman parte esencial de la película antes mencionada.

En el cómic de Old Man Logan del 2008, escrito por Mark Millar, vemos un futuro post-apocalíptico, que nos muestra a un Wolverine emocionalmente roto, viviendo en una América gobernada por supervillanos. El viejo Logan se encuentra en un futuro alternativo donde los villanos se unieron para derrotar a todos los superhéroes conocidos.

Gracias a la fuerte alianza de estos, de manera astuta lograron engañar a Logan haciéndole creer que sus amigos, los X-Men, eran enemigos, provocando que este acabara por completo con ellos. Desesperado y destrozado, Wolverine intenta suicidarse, pero su factor de curación no se lo permite, por lo que tiene que aprender a vivir con eso.

Logan se convierte en un pacifista y 50 años después se va a vivir a California como agricultor con su esposa y sus hijos, pero la vida da tantas vueltas que su vida le pertenece a Bruce Banner, quien se alió con los villanos y ha engendrado toda una familia de Hulks con su prima She-Hulk.

Debiendo un pago de renta, Logan tiene que hacer lo que sea para conseguir dinero o su familia será asesinada, por lo que Hawkeye, quien ahora es ciego, le ofrece trabajo como su guardaespaldas y guía para que lo acompañe en un viaje a través de América, teniendo así su última aventura.

La película nos muestra a Logan escondido cerca de la frontera con México, donde, con ayuda de Caliban, se hace cargo del Profesor X, todos los X-Men han muerto y la edad cada vez le cobra más caro los daños de su cuerpo a Logan, ya que su capacidad de curación cada vez es más lento. La vida cada vez se le hace más pesada, tanto que ha pensado acabar con ella en determinado momento.

Cuando Laura llega a su vida comienza su última batalla, donde tendrá que revivir viejos tiempos y combatir a los Reaves, cyborgs que trabajan para la Corporación Essex, quienes quieren a Laura para malos propósitos.

Logan en compañía del Profesor X tendrán que hacer hasta lo imposible para mantener a salvo a Laura, quien es hija de Logan, regalándole la última aventura de combate contra el mal.

Pero, ¿de qué forma sirvió de inspiración Old Man Logan en Logan?

A grandes rasgos podríamos decir que el cómic y la película no se parecen en nada, son bastante diferentes en cuestión de contenido, ¿por qué? Porque Logan no es una adaptación de Old Man Logan, sino una inspiración.

Esto se debe a que Old Man Logan cuenta con una tonelada de personajes que no están disponibles para 20th Century Fox, debido a los acuerdos de licencia con Marvel. Personajes como Hawkeye, Bruce Banner y Rd Skullson exclusivos de Marvel Studios y su universo cinematográfico.

Cosa que, a nuestro parecer, le favoreció totalmente a la película, ya que no tener que recrear un cuento le dio libertad al director James Mangold para crear su propia historia, que es única y que va en armonía con el Universo Cinematográfico de X-Men. Así es como Mangold se inspiró en el material de origen y sólo toma ciertos aspectos, como:

-Logan no quiere nada más que quedarse solo y vivir su vida.

-Xavier parece llenar el papel que Hawkeye ocupa en Old Man Logan, o sea el viejo aliado que lo empuja a involucrarse una vez más.

-Logan no tiene familia, pero la familia sigue siendo un tema importante.

-Xavier es su figura paterna y Laura se convierte en su hija suplente.

Podemos decir que a la película Logan le bastó con los pocos aspectos que tomó de Old Man Logan para ser una película increíble, ya que si hubiera tomado más aspectos de ella la película hubiera resultado bastante compleja de entender, sobre todo por aquellas personas que no están familiarizadas con los cómics, por lo que tomar pedazos de este meterle de su ingenio fue lo mejor que pudo haber hecho Jame Mangold.

Con información de Smashmexico