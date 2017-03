La agrupación New Kids on the Block presentó One More Night su más reciente sencillo que se desprende del EP Thankful, que llega después de cuatro años sin material nuevo.

Durante el programa nocturno The Late Late Show with James Corden, la banda conformada por Jordan Knight, Joey McIntyre, Jonathan Knight, Danny Wood y Donnie Wahlberg cantaron por primera vez One more night.

De acuerdo con el portal Entertainment Weekly, Thankful saldrá a la venta el 12 de mayo próximo, el mismo día que comienza la venta de boletos para la gira The Total Package que los llevará a recorrer Estados Unidos.

Además como parte del crucero de la banda, que parte de Nueva Orleans en Estados Unidos y concluye en Cozumel, México, tendrán una presentación en dicha isla quintanarroense el 19 de octubre.

New Kids on the Block es una boy band que alcanzó la fama durante la década de los ochentas. Cuenta con 12 álbumes de estudio, el último lanzado en 2013 y titulado 10.

