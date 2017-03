Misoginia religiosa

No obstante la ciencia y evolución demuestran irrefutablemente que mujeres y hombres somos exactamente iguales, equivalentes, paralelos intelectual o emocionadamente, en todos los sentidos absolutamente, para los religiosos católicos que creen la Biblia es un libro sagrado no es así, y aunque su inteligencia les explique que están equivocados, el Libro les obliga a creer que la mujeres es inferior, porque así lo dice: “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre” Y si es palabra de Dios que la mujer fue creada de una costilla de Adán para simplemente acompañar al hombre, entonces suponen y admiten que es verdad aunque el razonamiento, la lógica y ciencia afirmen y demuestren que: Mujeres y hombres somos seres humanos, terrícolas, iguales y equivalentes.

Hay algunos escritores con jerga seudo científica que afirman que hombres y mujeres somos diferentes, seleccionando los datos de investigaciones que apoyan sus versiones, pero que eliminan las que no lo hacen, y que científicos que publican en revistas arbitradas han demostrado que no es así, demostrando que mujeres y hombres somos de la misma especie, del mismo planeta e iguales y que los que dicen lo contrario lo hacen únicamente para para mantener el poder o ganar dinero, como hace la religión Católica, que excluye de todos sus rituales, jerarquías y rango a las mujeres, aceptándolas únicamente como sirvientas en calidad de monjas, inhabilitadas para siempre de cualquier categoría eclesiástica importante o equivalente del sacerdocio y especialmente del papado, donde según los dogmas católicos jamás nunca podría haber una mujer porque son inferiores al hombre, ya que ni por lo menos pueden ser curas, obispos, nuncios, arzobispos o cardenales, forma misógina de pensar y actuar que se replica en la mente de devotos del catolicismo, porque es condición de creencia que implica en la percepción de los católicos suceda lo mismo, que las mujeres no pueden ser iguales a los hombres, porque su religión católica, su credo, el cristiano, así lo indica, la mujer es inferior al hombre y, si es palabra del Señor, así debe ser. No habrá equidad de género ni igualdad entre hombres y mujeres mientras los católicos sigan creyendo el cuento para niños que Adán fue hecho de arcilla e insuflado de vida por Dios y, luego a la mujer de su costilla para simplemente acompañarlo. Para ser justos y vivir con equidad de género e igualdad hay que comprender y trascender la evolución de Darwin…

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez