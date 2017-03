Un profesor de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara fue exhibido en redes sociales al realizar comentarios misóginos y despectivos durante una clase.

Usuarios de redes sociales lo bautizaron como Lord Prepa 10.

Ante la incomodidad de los estudiantes, el docente hace referencia al papel con el que, a su parecer, una mujer en la vida marital, refiriéndose a las representantes del género femenino de manera despectiva.

Los estudiantes incluso hacen manifiesto su desacuerdo con la situación que expone el maestro, mientras otros se limitaron a aplaudir los dichos del docente.

El maestro expone a los alumnos una situación en la que el esposo llega a la casa, la mujer no tiene preparada la comida y destaca que, es obligación de ella es cumplir con la comida, atenciones y necesidades sexuales de su pareja, ya que el hombre es el que estudió y por tanto es proveedor de dinero.

Asimismo, hace referencia y promoción de la violencia hacia la mujer:

“Yo no sé ustedes, pero si yo me mato trabajando todo el día, me maté estudiando, para ganar dinero, a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pego una zarandeada… óyeme p**deja, no sabes hacer nada, por lo menos abre las p*nches patas.”

Hasta ahora es desconocido el contexto en el que el profesor realizó dichos comentarios, y la Universidad de Guadalajara no ha emitido una versión oficial en torno al caso.

La viralización de este caso ha llegado al primer lugar de tendencias en Twitter,siendo este el tema con mayor número de menciones durante la tarde de este martes, provocando indignación entre activistas, mujeres, y entre la propia comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara.

Los usuarios de redes sociales ya identifican a este profesor como #LordPrepa10.

Con información de Excélsior.