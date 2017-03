Culpan a El Niño

Oaxaqueños tenían que ser. Algunas “autoridades y científicos” se quejan y culpan de la grave sequía que afecta a Oaxaca, por dos años consecutivos (mas los que vienen) nada menos que “al Niño”, fenómeno natural que se origina y se ensaña en determinadas regiones, precisamente por la DEPREDACIÓN que hace el ser humano en contra de la propia NATURALEZA. Se sabe que entre menos árboles queden con vida, habrá, en primer lugar, mayor sequía. Hasta la terrible “quema de pastizales y de arbustos, con fines de contar con más “tierra laborable” o para vivienda de más gente, DAÑA, desde luego, a los pueblos, pero NI por eso se toman las medidas requeridas para evitar la TALA inmoderada de los bosques, NI los INCENDIOS provocados por los propios habitantes, por una o por otra razón. Acabar con miles de hectáreas de bosques, para ENRIQUECERSE, de manera muy EXPLICABLE pero ILÍCITA es práctica generalizada entre diversos tipos de FUNCIONARIOS. Y continuar con la conocida práctica de “quemar o rozar” las tierras laborables, para “prepararse” para una nueva siembra, pero con enorme descuido…es otra de las prácticas que año tras año causan incendios criminales de áreas boscosas. Dicen que “así semos” los seres humanos…pero, por fortuna NO todos. Pero el daño “barre parejo”. Allá en el propio DF (tenga…Mancera…su CDMX) van en aumento los días en que la contaminación es ya INSOPORTABLE y la CARENCIA de AGUA…prácticamente CRIMINAL Por aquellos alrededores también se habla en contra de “El Niño” y a veces de “La Niña”, término que también ya se aplica para otros fenómenos naturales que CAUSA el HOMBRE (y su mujer al lado). Ojalá que “el candidato” vaya tomando nota de ese tipo de problemas, para que también OFREZCA resolverlos en su campaña permanente para “sentarse en la silla”. Ya hay quienes opinan (aseguran) que “los oaxaqueños” lo llevarán al trono. Puequesí pues haycompromisosfirmadosdesdeandenantes…Aún antes “dellegar” ya logró que “les devuelvan todo…” a los que se habían caído de su trono estatal. Van en aumento los verdaderos maestros oaxaqueños que son reprimidos y agredidos en sus escuelas y…desatendidos u olvidados por las “autoridades” del ramo y por los padres de familia. Y en esos casos NO se puede culpar al NIÑO o a la NIÑA. Quizá todo esto esté influyendo para que en el CAMPO OAXAQUEÑO se prefiera ya CULTIVAR ENERVANTES en lugar de maíz o frijol para comer. Parece que por ahí NO afecta la SEQUÍA a los nuevos campesinos. Solo que los que se enriquecen con los “apetecibles” productos NO son precisamente los que exponen su seguridad personal y familiar para producirlos… Seguiremos esperando un SIGNO que nos permita creer en el “milagro oaxaqueño”, para empezar a aplaudir. Mientras tanto, habrá que ponerse a rezar para que en los próximos meses “caigalalluviaquerecarguelosmantosfreáticosyquelospozosylosarroyosnosesequentotalmentecomoyaseanuncióenlaciudadcapital…” ¡Oh,NIÑO, perdónanos la vida, por favor!

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García