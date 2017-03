CON MAYÚSCULAS

ZOPILOTE TARASCO.- Causó indignación lo que circuló, la incompetencia de que el futuro diputado federal “por” Oaxaca, y luego gober de esta tierra (2022), el “Cara Sucia”, trajo a territorio aves en estado de descomposición, sobre todo por lo que ese hecho representa para la salud pública. Pero también encanijó a la gente que hace grilla, enterarse que cual zopilote, estando aún fresco el cadáver de Mariano Santana López Santiago, el juchiteco que era parte de la directiva del Partido del Trabajo y de hecho el propulsor de éste en el Istmo y en todo el estado, el pinche “Cara Sucia” quiera quedarse él solito con ese membrete… Vean: Hoy se cumplen los nueve días del deceso del ex coceista y el muy gandalla en lugar de sumarse al novenario, lo que hizo fue convocar a consejo estatal del PT y que forma un Comité de Elecciones, en el que quedaron puros gatos suyos y hasta el chofer de su señora. En lo que la familia de Mariano lloraba a su difunto, el muy méndigo arma su plataforma a efecto de ligar la diputación federal para él y la local para su Maribel. Es cabrón el canijo michoacano, lo que no tomó en cuenta es que sobrinos e hijos de Mariano no le van a soltar tan fácilmente la franquicia…

CONSIGNACIÓN.- Os cuento los detalles del asunto del PT, del cual “Dirty Face” se promueve como “comisionado político”, porque la gente al interior está que trina. Trasciende que además de la marranada que les hace a los López, el angelito se embolsó en el último cuatrienio de 2016, la módica suma de 4 meloncejos que le correspondían al PT como prerrogativas. Por esas marranadas, justamente, es que la gente del partido le ha dado la espalda. A su consejito macuarro no asistieron petistas con cargo. No fueron diputados ni líderes regionales; me cuentan que los presidentes municipales de Tuxtepec, Fernando Dávila lo alucina y de Juquila, Francisco Zárate, lo detesta… La membresía del PT está con la idea de que el “Cara Sucia” lo que está ganándose a pulso, en lugar de una nueva postulación (a diputado, la senaduría se le acaba el año que viene), es una consignación ante las autoridades correspondientes porque el muy jijo de la rejijurria se embolsa los dineros del pueblo. A eso añadan que el maldito, según la incompetencia, introdujo gallina blanca de origen desconocido y con antecedentes de haber convivido con el virus de la influenza aviar, especialmente en la Costa, pues sí que hay que enjuiciarlo.

RESULTADOS.- Con mucha diplomacia, don Chelís Chávez Botello demandó a la administración estatal: Los oaxaqueños quieren ver resultados pronto, se tiene esperanza en que estos no tarden demasiado, sobre todo en temas como la educación en valores, la seguridad y la transparencia. Y es que al cumplirse este viernes que viene los primeros cien días de la administración, pocos han visto claro, y los funcionarios no han sido capaces de salir a explicar por qué es que parecen cien días de puro salivazo. Es tan fácil explicar que la situación financiera del país está de la trompada y que la economía de Oaxaca depende casi al cien por cien de la Federación, pos es cosa de aguantar candela… Seguramente por eso es que el propio Number One se apresuró a anunciar que el Banco Mundial otorgará a Oaxaca un crédito cercano a los 30 millones de dólares para resolver el problema del agua en las 10 principales ciudades de la entidad, y consideró que en el corto plazo se mejorará la calidad de vida de los oaxaqueños, con la oferta de mejores servicios públicos. Esto es, pese a lo que dicen detractores gratuitos y pesimistas, la Iglesia tiene confianza en el gobierno de Alejandro Murat y éste no se cruza de brazos. Punto.

¿REVIVIR A LOS SAPPOS?- Lo dice El Financiero: En medio de las mesas de negociación con el gobierno de Oaxaca, el Cártel 22 busca reactivar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y en próximos días elegirá concejales. Según la convocatoria, para que un miembro de la 22 pueda ser concejal de la Appo necesita: haber participado activa y combativamente durante el conflicto de 2006, 2013 y 2016; tener buena salud y estar en contra de la Reforma Educativa. En el documento se agrega que debe contar con una antigüedad mínima de 10 años de servicio laboral, “no tener ningún pronunciamiento en contra”, no haber promocionado y ser beneficiado con algún programa federal inherente a la Reforma Educativa… No para allí, exige no tener antecedentes de haber pertenecido a la Sección 59 -surgida tras el conflicto de 2006-, no ser militante y haber realizado proselitismo político en ningún partido. Se explica que los candidatos serán determinados en las próximas asambleas delegacionales. Cuando se nombre a los candidatos, la asamblea representativa ampliada valorará al concejal que “les dará voz a los maestros de la CNTE-SNTE Sección 22”. El Demonio de Tasmania debe estar haciendo labores de calentamiento. Van a requerir de sus servicios.

UNA INDUSTRIA.- Se ha abordado localmente, ora lo trae en su portada el Deforma, con suerte ora sí hacen caso. Es sobre la agencia de viajes del Cártel 22, que expande su negocio en medio de la irregularidad. El negocio “Oaxaca Rosa”, antes Pantera Rosa, operado por maestros de la CNTE, crece mediante la simulación de un servicio turístico, cuando en realidad ofrece el de pasajeros. A sus dos corridas nocturnas diarias iniciales de “va y viene” al Defectuoso, añade desde febrero pasado los sábados igual de vienes y vas, en camionetas Sprinter, con capacidad para 20 personas… Negocio próspero dice la nota: cuenta con autobuses modernos como Volvo y Fypsa. Viaje sencillo tiene dos precios: 250 cuchos en autobús seminuevo y 270 pesos en nuevo. Viola reglamentos a placer, pues no tiene los servicios de una terminal de pasajeros, opera al aire libre, frente a la CFE de Armenta y López, y en el DF igual, frente al Monumento a la Revolución. Las ganancias del negocio, dicen sin problema los vendedores de boletos, son para la profesora Susana Gómez, directora de una primaria. Los usuarios aseguran que lo usan sólo por lo económico, y aunque todo el mundo sabe que onda con esto, la SCT ni lo ve, ni lo oye…

CHULADAS.- Mayros del Cártel 22 y personal de apoyo a la educación, ayer tomaron el edifico del SATIC (ni me pregunten qué quiere decir eso, porque a lo macho que lo ignoro) del IEEPO ubicado en la Colonia del Bosque en Santa Lucía del Camino, ¿para qué creen? Para exigir una mesa de diálogo con autoridades estatales y tratar temas de las claves, así como los regalos que le corresponden al personal de apoyo y ajustes de claves E2405… Así las cosas del abarrote… Por cierto que el director del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, instaló un Comité de Transparencia de este organismo y le tomó la protesta a quienes lo integran. Pura gente bonita. Lo integran: el director de Servicios Jurídicos, Ricardo Dorantes Morteo, como presidente, y cuatro vocales: el oficial Mayor, Gilberto Gamboa Médica; el subdirector General de Servicios Educativos, Julián Luna Santiago; el subdirector General Ejecutivo, Julián Luria López, y el coordinador de Enlace de la Dirección General, Julio Alcibar Aguilar. Dijera Trump: No comments… Chulo desmadrito le armaron ayer delegados del sindicato de burócratas a su secretario general, Felipe Noel Cruz Pinacho, alias “Pinocho”, en sus oficinas sindicales, porque ya los tiene up to the mother. Ahí luego os platico…

Y MÁS CHULADAS.- A propósito de lo que os cuento líneas arriba del “Dirty Face” y su zopiloteo, apunten que ya se hizo una con Salomón Jara y la bola de mafiosos de Morena en Oaxaca y andan grillando en el DF para que le pongan en su máuser al diputado Irineo Espinosa Morales, líder de la fracción del “Peje” en Jalpan. Difunden los ojales que en menos de 15 días le van a dar callo al de Chiltepec. Anótenlo… Se pasó de rosca Macario Otalo Padilla, capo del Frente Popular Revolucionario, al ordenar con la mayor impunidad del mundo, bloqueos en diferentes partes del estado dizque “para pedir justicia, mejores condiciones de vida, estudio y trabajo del gobierno estatal”. Hay que decirle a ese wey que hay formas, que no chingue. El muy hulero mandó bloquear los complejos administrativos de Ciudad Peluche y Ciudad Judía, pero también la entrada al aeropuerto, lo mismo que los entronques de las carreteras de Puerto Escondido-Pochutla, Yucudaa-Nochixtlán-Huajuapan, el Puente Caracol-Puente Coatzacoalcos. No tuvo abuela eso que hizo ese desgraciado… Se emperra el “Peje”: dice que con facilidad dará cuenta de los candidatos del PAN (Margot Zavala) y del PRI (Chong) el otro año. “No tengo quien me pegue”… ABUR.