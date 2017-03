‘Blindarán’ 563 mil mdd de los paisanos en EU

El gobierno federal, el Poder Legislativo y los banqueros implementarán un esquema para blindar los 563 mil 160 millones de dólares que producen los paisanos en Estados Unidos.

En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, explicó que el proyecto contempla un plan para reducir los costos por el envío de remesas y contrarrestar el impuesto que busca implementar el gobierno estadunidense, el cual ayudará a financiar la construcción del muro fronterizo.

Para ello, las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores mantienen pláticas con la Asociación de Bancos de México (ABM) para permitir la apertura de cuentas bancarias nivel 4 desde internet, es decir, sin límite de recursos ingresados, que no generarán un costo para los usuarios cuando retiren su dinero en México.

Entre los bienes de los paisanos a proteger se encuentran 4 millones 539 mil hogares, de los cuales 45 por ciento son viviendas propias, con un costo promedio de 134 mil 700 dólares por casa (2.7 millones de pesos).

En el ramo de los negocios, se busca cuidar a los empresarios nacionales, que concentran una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas en EU.

Alistan instructivo

En la Semana de Educación Financiera de Mexicanos en el Extranjero, a realizarse del 20 al 24 de marzo en EU, el gobierno federal presentará el instructivo Más vale estar preparado. Cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia, con el que explicarán las alternativas que tienen los paisanos para blindar sus bienes y ahorros en el país vecino que, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, ascienden a 563 mil 160 millones de dólares.

En el caso de las viviendas, negocios y vehículos se busca que cedan los derechos a familiares o conocidos de confianza, a través de un poder que debe ser emitido por las autoridades judiciales estadunidenses.

“Supongamos que hay un paisano que lleva 20 años pagando su casa y lo deportan. En caso de que no cumpla con una mensualidad, corre el riesgo de perder ese patrimonio”, comentó Di Costanzo.

Hay casos peores. “La legislación de Estados Unidos permite que a través de ajustadores que hay en México puedan cobrarle a los deportados. Es decir, desde aquí deben liquidar el pago y nunca gozarán de esa casa”.

En esta situación están 481 mil mexicanos. “Eso es lo que queremos evitar, porque si un banco vende la propiedad, se cobra el resto del préstamo y aunque quiera proceder bien, será muy difícil que puedan dar el resto al migrante. Este tipo de cuestiones son las que estamos encuadrando en este ABC”, puntualizó.

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, 60 por ciento de los mexicanos en EU habita en 30 condados, principalmente en Los Ángeles, Chicago y Texas.

El caso de los negocios también llama la atención, pues se estima que una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas son propiedad de mexicanos.

Di Costanzo afirmó que si los negocios se quedan sin dueños, sería “un balazo en el pie” para el gobierno de EU, pues dejará de captar impuestos y habría desempleo.

—¿Qué pasa con los negocios, con los impuestos que estos generan?

—En la medida de lo posible deben dejar un poder para que lo opere algún familiar, o traspasarlo y no queden en la indefinición.

“Aquí también aplica la facultad del corresponsal, que lo puede buscar en nuestro territorio y obligarlo a saldar”, detalló.

En ese sentido, recordó que el canciller Luis Videgaray pidió a los consulados pagar a los abogados que tramiten el poder ante un juez estadunidense.

“No solo es el poder, sino lo que tiene que decir para que sea muy específico en las facultades que tiene el que se queda a cargo, y más allá del vínculo que tengan, no abuse de él”, dijo.

Sobre los ahorros de los migrantes, el gobierno federal está buscando alternativas con la AMB para que se puedan abrir cuentas bancarias vía internet sin límite.

Actualmente, explicó el titular de la Condusef, se pueden abrir de nivel 2, es decir, con un límite de 15 mil pesos.

Con esta medida buscará “burlar” el posible impuesto que pretende imponer el presidente Trump a las remesas, pues el envío de dinero será por el concepto de “transferencia”, mismo que no está gravado.

“Se están buscando alternativas para blindar el dinero de los mexicanos. Hasta el día de hoy no hay ningún impuesto, realmente es una comisión que se paga por enviar la remesa. Al hacer las transferencias, ya no entra en el concepto de remesas, porque es un envío, un depósito. No queremos violar la ley, ni transgredir la legislación de EU”, detalló.

También se busca que los deportados puedan abrir con facilidad cuentas en territorio nacional. Por ello, el gobierno federal y la AMB acordaron que solo necesiten su matrícula consular.

“Se está analizando la posibilidad, estamos esperando disposiciones de Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que desde EU en algunas semanas puedan abrir cuentas de manera remota. Incluso que el Bansefi instale módulos itinerantes en los consulados para abrir estas cuentas, lo que se quiere es abrir los canales para que ellos puedan facilitar el envío de dinero a México o facilitar el regreso de sus ahorros”, aseveró.

En ese rubro, el PRI en el Congreso prepara una iniciativa para garantizar un “trato justo a los migrantes que retornen por voluntad propia o forzada, que les permita, de una manera sencilla, rápida, transparente y sin costo, trasladar sus bienes y patrimonio en condiciones seguras”.