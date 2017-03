Ven perspectiva favorable para negociar TLCAN

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, parece haberle dado un respiro al TLCAN, luego de haber dicho en una entrevista con la cadena NBC, que una renegociación “sensata” del tratado fortalecería el peso, coincidieron expertos.

“(Esta declaración) señala que no solamente (Trump) está tomando un postura de negociación, nos indica que esta postura, esta suavidad, refleja el amplio consenso que existe en EU, por lo menos entre las empresas, de que sí hay grandes beneficios para los dos países (con el TLCAN)”, dijo David Shirk, de la Universidad de San Diego.

En este lado de la frontera, el análisis es similar; para Jessica de Alba, investigadora de la Universidad Anáhuac, este primer aviso de Ross es positivo.

“Es una reacción positiva y alentadora en términos de las inversiones y el libre comercio en América del norte”, señaló.

Además, durante la entrevista, publicada el viernes pasado, Ross dijo que EU será implacable con el comercio, pero también mencionó que el TLCAN no ha propiciado un incremento en los salarios mexicanos como se esperaba.

“La teoría de que con el TLCAN (habría) una convergencia gradual de los estándares de vida entre México y Estados Unidos, eso realmente no pasó en el lado mexicano. El salario mínimo apenas ha crecido”, dijo Ross.

El que Ross se haya referido así a México y al TLCAN, hace pensar a De Alba que habrá más mesura en EU en lugar de pensar de la misma forma en que lo ha hecho Trump al decir que México sólo se ha aprovechado de su país debido al déficit comercial que registran.

SEÑAL DE DISPOSICIÓN

Para Ernesto O’ Farrill, presidente de Bursamétrica, los comentarios de Ross indican que en EU están dispuestos a modernizar el acuerdo comercial y no lo abandonaran.

“Las declaraciones están alejadas de la posición inicial de que México se iba a doblegar en la negociación del TLCAN, y amenazaban con salirse unilateralmente. Las declaraciones están haciendo ver que el TLCAN tiene vida y puede sufrir un proceso de modernización”, aseguró.

La decisión de fortalecer el peso mexicano, puede tener el objetivo de que México no tenga una ventaja desleal, a efecto de una menor apreciación de su moneda. Lo que a su vez, quiere decir que EU quiere seguir comercializando con el país, añadió O’Farrill.

Explicó que la tercera línea de acciones se enfoca en descubrir formas para subir los salarios y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Con ello se entiende, que puede ser una medida para desincentivar la migración al país del norte.

Para los ganaderos, la situación arroja un gesto de apertura.

“(Washington) ha dejado ver que tienen claro hoy en día de negociar el tratado y de que esto nos es conveniente, está situación de que tengamos una diálogo sensato en materia de comercio exterior lo aplaudimos y felicitamos porque es lo que requieren nuestros países”, dijo Rogelio Pérez, director de Mexican Beef, la rama exportadora de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG).

ADVIERTEN SOBRE TRUMP

Sin embargo, Shirk advirtió que si bien puede percibirse que ahora la balanza se inclina más por el lado de que se mantendrá el TLCAN, no se debe pensar que lo que diga un miembro del gabinete es, precisamente, lo mismo que piensa Trump, pues una constante en los poco más de 40 días que Trump lleva en el cargo es la incertidumbre en su relación con México.

“No sabemos mañana con quién nos vamos a despertar”, indicó Shrik al referirse sobre la volubilidad de Trump.

En contraste, Arturo Pérez Behr, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, expresó cautela ante los comentarios de Trump.

“El hecho de que se hable de renegociación, y ya no de una cancelación del TLCAN es un tema positivo, las cuestiones de amenazas disminuyen, es un buen camino, pero eso no quiere decir que ya no tengamos que estar a la expectativa de las declaraciones que haga el presidente Donald Trump, esperemos que ése ya sea el discurso del gobierno en general”, comentó.

Explicó que los países asiáticos como China, han aprovechado lo que jurídicamente el TLCAN establece, por lo que no puede considerarse como un abuso.

“Tenemos que abogar por nuestro país, lo que convenga a los mexicanos”, añadió.

Con información de Agencias