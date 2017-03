Protesta pacífica

El martes pasado, en la ciudad de Oaxaca, se llevó a cabo una protesta singular por parte de los taxistas que operan en el municipio de Oaxaca de Juárez. Lo hicieron con las unidades que la población identifica de inmediato con el color amarillo, que de manera uniforme, mediante convenios, adoptaron para identificarlas de las otras que ingresan procedentes de los municipios conurbados.

La estrategia consistió en estacionarse en las calles del Centro Histórico, en el perímetro del palacio de gobierno. En los cristales traseros rotularon la demanda. Llevar a cabo una entrevista, una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que ordene a la Secretaría de Vialidad y Transporte la revisión y depuración del padrón, que de acuerdo a denuncias fue alterado al final del sexenio de Gabino Cué Monteagudo. Los dirigentes de las diversas organizaciones, de los sitios, revelan que venían operando 1 332 unidades en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpas, pero de pronto, en los últimos cuatro meses del sexenio, aumentaron a 1 692. La diferencia, sostienen, opera de manera irregular, son “piratas” que invaden rutas y zonas de influencia, ejercen una competencia desleal.

No dudan los líderes en afirmar que en esto tienen que ver funcionarios que traficaron con las concesiones. Expusieron que durante el 2016 se otorgaron 3 mil concesiones, permisos con los que se invaden otros municipios. Comparan la actuación de los directivos de la Secretaría de Vialidad, con aquellos que en el final del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llevaron a cabo una venta de garaje con las autorizaciones, las ofrecieron hasta el último momento a cambio de jugosas cantidades. Efectivamente así fue. Las oficinas de la dependencia estuvieron en el edificio ubicado en la esquina de las calles de Mitla y la Costa, en el fraccionamiento San José la Noria. Hasta ahí llegaron los interesados, con los documentos requeridos y con el dinero de lo que fue la venta de gangas, de concesiones, que si alguien las traspasa se cotizan en decenas de miles de pesos.

Los habitantes de la ciudad capital, de pronto encontraron en las calles a automóviles funcionando como taxis, pintados con los colores azul y blanco, ofreciendo servicios por toda la ciudad y no solamente en y desde los municipios en los que supuestamente tienen sus bases. Mezclados con los de color amarillo, que oficialmente pertenecen al municipio de Oaxaca de Juárez, circulan por el Centro Histórico, Agencias y colonias; con el “copete “ iluminado, que no es màs que la pieza que colocada en el frente del capacete, que además lleva rotulada la palabra taxi.

Los usuarios se preguntan sin las reglas cambiaron. Si se agregan a los taxis que se uniformaron luego de negociaciones y acuerdos para identificarse con el color amarillo, que por cierto es utilizado en varias ciudades del país y de otras naciones.

El caso es que los taxistas que operan en el municipio de Oaxaca de Juárez exigen lo que no ha existido en todo el transporte público a base de taxis. Que haya orden, que la autoridad haga válidas las normas, que se respeten las rutas y zonas de influencia, que se investigue si las unidades con colores distintos al amarillo y guinda con blanco son legales.

La protesta pacífica la llevaron a cabo los taxistas de las unidades capitalinas. Lo hicieron con respeto a la población, a terceros, que en casos de inconformidades violentas, se convierten en víctimas. Esto ha pasado en las trifulcas, en batallas campales, que han llevado a cabo los taxistas que trabajan con permisos, con los automóviles pintados de guinda y blanco, con los que actúan en forma irregular, indebida, exhibiendo documentos falsos, clonados, comprados a funcionarios desleales, deshonestos, corruptos.

En el taxismo no es común la protesta pacífica, docente, ordenada, respetuosa, de los demás, de las autoridades, que bien harían con abrir espacios de negociación, investigar las denuncias sobre irregularidades y piratería. No deben esperar abrir el diálogo después de enfrentamientos con saldos rojos, que lleguen a ser trágicos. Debe cumplirse el compromiso de respuesta inicial, el de revisar las concesiones y quienes no estén en la legalidad retirarlas.

Debe haber señales de vida y acción del secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López, que hasta ahora solo emite declaraciones.

Opinión de Mario Blanhir González